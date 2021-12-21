Из чего состоит мумие

Состоит мумие из гуминов – продуктов разложения органических веществ. Главные из них – это фульвокислоты: они легко растворяются в воде, быстро всасываются в желудке человека, и именно им приписывают целебные свойства.

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Гадость! Самое насыщенное мумие, которое якобы содержит 10 – 30% "полезных" веществ, образуется из окаменевших экскрементов летучих мышей.

Как применяют мумие

Мумие предлагают растворять в воде или в чае, а затем пить, но иногда используют в виде мазей, кремов и масок. А в Индии и Непале мумие едят, запивая молоком.

Мумие используют в народной и альтернативной медицине. С его помощью пытаются лечить астму, болезни желудочно-кишечного тракта, заболевания кожи и переломы.

Нет доказательств эффективности

Некоторые эксперты считают, что фульвокислоты из мумие могут улучшать пищеварение. Есть исследование низкого качества, которое частично доказывает, что мумие может иметь антиоксидантные и антидиабетические свойства, стимулировать работу мозга, работать как иммуномодулятор, анальгетик и противовоспалительное.

Важно! Но клинических испытаний мумие не было, поэтому подтверждений его пользы и эффективности нет. Поэтому можно утверждать, что оно ничего не лечит.

В аптеках мумие продают как БАД – как лекарство оно не зарегистрировано. Для приобретения не нужен рецепт или даже рекомендация врача. Но мы рекомендуем потратить деньги на что-то более полезное, чем окаменелые фекалии летучих мышей. К тому же они могут вызвать аллергию, о которой вы даже не догадывались, потому что вряд ли контактировали с такими экзотическими веществами.