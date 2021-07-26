Что такое "мусорная ДНК"

"Мусорную" ДНК называют так из-за того, что эту часть генома не кодируют белки, то есть она является якобы бесполезной. До сих пор функции мусорной ДНК не были определены, и только отдельные исследования в этой области постепенно приводят новые аргументы о важной роли этой части генома для человека.

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Детали исследования

Команда из Университета штата Вашингтон изучала природу рака и старения человека и неожиданно нашла ответ в мусорной ДНК.

Ученые установили, что в "мусорной" ДНК – области под названием VNTR2-1 – находится ключ для повышения активности гена теломеразы, который препятствует старению в определенных типах клеток, включая репродуктивные и раковые.

Команда ученых анализировала активность этого гена последние 20 лет. Понимание того, как ген теломеразы регулируется и активируется, а также каково его влияние только на определенные типы клеток, может играть критическую роль в процессе старения и развития рака.

Что обнаружили ученые

Эксперименты на культурах клеток рака человека и моделях мышей показали, что отсутствие VNTR2-1 приводит к укорачиванию теломеров и прекращению роста опухолей.

Наши результаты показывают, что последовательность VNTR2-1 вносит свой вклад в генетическое разнообразие во время старения и развития рака,

– отметили исследователи.

Гены рака не объясняют все причины развития опухоли. Теперь ученые получили больше доказательств, того, что эта "мусорная" ДНК не является пустой, а требует дальнейшего изучения и глубокого понимания механизмов ее действия.