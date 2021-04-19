Здоровое питание - это не только о здоровой пище, но и о здоровых пищевых привычках и осознанном питании. Это понимание того, как, зачем, что, когда и сколько вы едите.

То есть это понимание и ощущение пищи, а не просто прием пищи. Это поможет чаще выбирать здоровую пищу, меньше переедать, больше понимать, чем именно вы питаетесь и что вам нравится.

Также по теме: Как бороться с воспалением кишечника: от каких продуктов отказаться

Как придерживаться осознанного питания

Стоит начать с походов в магазин. Нужно следить за тем, что и в каких количествах вы покупаете. Может помочь список покупок, это не позволит купить лишнего. Еще стоит составить маршрут и специально проходить мимо отдела с вредной пищей.

Важно окружение: где и с кем вы едите. Если ваши друзья вечно зовут вас в фастфуд, то питаться полезно будет трудно. Поэтому лучше приглашать друзей в места с более здоровой кухней или в старых заведениях находить соответствующие здоровые аналоги.

Ощущения во время еды имеют значение. Обращайте внимание на текстуру, аромат и вкус пищи. Так можно понять, что нравится, а что нет. Это поможет лучше понять, что вы едите и когда наелись.

Другие советы