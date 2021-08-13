Симптомы остеоартроза

Остеоартроз – это хроническое заболевание суставов, при котором происходит деформация и стирание суставного хряща, то есть, по сути, механическое повреждение сустава в результате возрастных изменений или травм.

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Основные симптомы болезни – боль и скованность в суставах, проблемы с подвижностью сустава, иногда наблюдаются припухлость и ощущение скрежета при движении. Остеоартроз может поражать практически любой сустав, но чаще появляется в коленях, бедрах и мелких суставах рук.

Это хроническое заболевание, но со временем оно не обязательно обостряется, а иногда симптомы даже могут стать менее выраженными.

Как облегчить симптомы остеоартроза

делать регулярные упражнения с малой нагрузкой. Они могут повысить выносливость, укрепить мышцы вокруг сустава и сделать его более стабильным. Можно гулять, кататься на велосипеде или заниматься водной аэробикой;

похудеть. Избыточный вес увеличивает нагрузку на суставы, например на колени и бедра. Даже небольшая потеря веса может немного снизить давление и уменьшить боль;

использовать специальные стельки в обуви или другие приспособления, которые помогают уменьшить боль, когда человек стоит или ходит. Эти устройства поддерживают сустав и снимают с него давление;

использовать вспомогательные устройства, которые также помогают снизить нагрузку на суставы. Так, трость снимает вес с колена или бедра при ходьбе.

Лечение остеоартроза

Если симптомы серьезны, могут потребоваться дополнительные методы лечения, например обезболивающие и структурированный план упражнений с физиотерапевтом, – они нужны, чтобы укрепить мышцы вокруг сустава, повысить гибкость и уменьшить боль.

Если консервативные методы лечения не помогают, хирург вводит в сустав кортикостероидные препараты или гиалуроновую кислоту. Такая операция способна облегчить симптомы, но нет гарантии, что избавит от них навсегда.

Замену сустава, или артропластику, чаще всего выполняют на тазобедренных и коленных суставах. Искусственные суставы могут изнашиваться или расшатываться, и в конечном итоге их нужно будет заменить.