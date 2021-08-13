Что такое остеоартроз и как его лечить

Против остеоартроза пока нет лекарств, но есть методы, которые могут облегчить симптомы. Если это не помогает или сустав серьезно поврежден, то проводят операцию по восстановлению, укреплению или замене сустава.

Симптомы остеоартроза

Остеоартроз – это хроническое заболевание суставов, при котором происходит деформация и стирание суставного хряща, то есть, по сути, механическое повреждение сустава в результате возрастных изменений или травм.

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Основные симптомы болезни – боль и скованность в суставах, проблемы с подвижностью сустава, иногда наблюдаются припухлость и ощущение скрежета при движении. Остеоартроз может поражать практически любой сустав, но чаще появляется в коленях, бедрах и мелких суставах рук.

Это хроническое заболевание, но со временем оно не обязательно обостряется, а иногда симптомы даже могут стать менее выраженными.

Как облегчить симптомы остеоартроза

делать регулярные упражнения с малой нагрузкой. Они могут повысить выносливость, укрепить мышцы вокруг сустава и сделать его более стабильным. Можно гулять, кататься на велосипеде или заниматься водной аэробикой;

похудеть. Избыточный вес увеличивает нагрузку на суставы, например на колени и бедра. Даже небольшая потеря веса может немного снизить давление и уменьшить боль;

использовать специальные стельки в обуви или другие приспособления, которые помогают уменьшить боль, когда человек стоит или ходит. Эти устройства поддерживают сустав и снимают с него давление;

использовать вспомогательные устройства, которые также помогают снизить нагрузку на суставы. Так, трость снимает вес с колена или бедра при ходьбе.

Лечение остеоартроза

Если симптомы серьезны, могут потребоваться дополнительные методы лечения, например обезболивающие и структурированный план упражнений с физиотерапевтом, – они нужны, чтобы укрепить мышцы вокруг сустава, повысить гибкость и уменьшить боль.

Если консервативные методы лечения не помогают, хирург вводит в сустав кортикостероидные препараты или гиалуроновую кислоту. Такая операция способна облегчить симптомы, но нет гарантии, что избавит от них навсегда.

Замену сустава, или артропластику, чаще всего выполняют на тазобедренных и коленных суставах. Искусственные суставы могут изнашиваться или расшатываться, и в конечном итоге их нужно будет заменить.