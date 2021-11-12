Об этой проблеме Здоровью 24 рассказал Владислав Мороз, сертифицированный специалист по ожирению, генеральный директор "Ново Нордиск Украина", врач акушер-гинеколог (2000 – 2004).

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Ожирение – хроническое заболевание, требующее лечения

Американская ассоциация врачей официально подтвердила, что ожирение – это заболевание в 2013 году. После это сделали и другие международные ассоциации и организации: Всемирная федерация ожирения (2017), Европейская ассоциация по изучению ожирения (2019), Королевская коллегия врачей (2019) и т.д.

Несмотря на это, многие люди во всем мире все еще воспринимают ожирение как личную проблему человека и считают заболевание следствием неправильного образа жизни. Уверены, что это то, чего следует стыдиться.

Ожирение у части населения ассоциируется с ленью, неправильным образом жизни, перееданиями и фаст-фудом. В то время как врачи и ученые заявляют, что ожирение – это хроническое заболевание, которое нужно лечить. Часто люди с избыточной массой тела не справляются с проблемой самостоятельно и нуждаются в помощи врачей.

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожирение – это аномальное или чрезмерное накопление жира, которое может оказать негативное влияние на здоровье. Это не косметическая, а медицинская проблема, которая увеличивает риск различных заболеваний и проблем со здоровьем: заболевания сердца, диабет, высокое артериальное давление и некоторые виды онкологии.

Почему люди болеют ожирением

Основной причиной, почему люди с ожирением набирают избыточный вес, это нарушение так называемого энергетического баланса. Когда количество потребляемых калорий с едой превышает потребности организма – появляется профицит калорий, которые потом преобразуются в избыточный вес. Однако следует отметить, что нарушение этого баланса является следствием, а не причиной ожирения.

Еда безусловно является частью этого энергетического уравнения, но, как считают ученые, первопричины эпидемии ожирения больше связаны с тем, ЧТО мы едим, а не с тем, СКОЛЬКО мы едим.

Влиять на развитие ожирения может не только некачественное питание, но и генетика, психологическое состояние, окружающая среда и их привычки, гиподинамия (малоподвижный образ жизни), длительное сидение, нарушение и недостаток сна, а также прием медикаментов, имеющих побочное действие в виде набора веса.

В результате возникает нарушение нормального функционирования организма и энергетического баланса. Усиливается голод – человек больше ест, а метаболизм притормаживается. В свою очередь это приводит к увеличению веса тела из-за увеличения жировой ткани. Поэтому переедание не вызывает ожирения, ожирение вызывает переедание.

Как диагностируют ожирение

Для предварительного диагноза достаточно провести измерение индекса массы тела (ИМТ) и измерение окружности талии. Провести расчет можно самостоятельно, однако окончательный диагноз должен подтвердить врач после ряда обследований и анализов.

Индекс массы тела – это показатель, рассчитываемый по простой формуле: кг/м2. Вес человека нужно разделить на рост в метрах в квадрате. Например, для человека ростом 175 сантиметров и весом 70 килограмм формула будет выглядеть так: 70 ÷ (1,75 х 1,75).

В результате мы получаем двузначное число. В зависимости от результата мы можем говорить о:

менее 18 – недостаточный вес;

от 18 до 24,9 – нормальный вес;

от 25 до 29,9 – избыточный вес;

от 30 до 34,9 – I степень ожирения;

от 35 до 39,9 – II степень ожирения;

свыше 40 – III степень ожирения.

Окружность талии тоже принципиальный показатель. Если размер талии превышает 80 см у женщин и 94 см у мужчин – это свидетельствует о лишнем весе и повышенном риске для здоровья. Если же окружность талии достигает более 88 см у женщин и 102 см у мужчин, это указывает на ожирение.

Как ожирение влияет на жизнь

Число людей с ожирением в мире превышает количество людей с недостаточной массой тела. Следовательно, ожирение чаще приводит к преждевременной смерти, инвалидности и сопутствующих хронических заболеваний.

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650 миллионов взрослых людей в мире живут с ожирением, а более 1,9 миллиарда имеют избыточный вес. По данным ВОЗ, более 340 миллионов детей и подростков в возрасте 5 – 19 лет имели избыточный вес или ожирение. Среди детей до 5 лет ожирение или избыточный вес имеют 39 миллионов детей.

В Украине с ожирением живет каждый четвертый, а у 59% лишний вес. Согласно исследованию STEPS, в Украине в 2019 году только две пятых (39,6%) населения в Украине имели нормальный вес.

Ожирение оказывает существенное влияние на продолжительность и качество жизни. Около 80% людей при нормальном ИМТ в возрасте 35 лет доживают до 70 лет. Чем больше индекс массы тела, тем меньше этот процент. При ИМТ 30 – 35 средняя продолжительность жизни уменьшается на 2 – 4 года, а при ИМТ 40 – 45 – на 8 – 10 лет. Такое же влияние на продолжительность жизни оказывает курение.

Ожирение связано с более чем 200 другими заболеваниями, развивающимися как осложнения. Люди, страдающие ожирением, имеют больший риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, ишемическая болезнь сердца, инсульт. При ожирении увеличивается риск возникновения сахарного диабета 2 типа, заболевания желчного пузыря, остеоартрита, 12 видов онкологии и проблем с легкими.

Ожирение также приводит к таким психическим расстройствам, как депрессия или тревожное расстройство. Ожирение влияет на качество жизни, трудоспособность и может приводить к инвалидности. Это все создает нагрузку на систему здравоохранения и оказывает значительное экономическое влияние.

С каждым годом возрастают расходы на профилактику, диагностику и лечение ожирения. По прогнозам, к 2025 году затраты на лечение ожирения могут достигать 1,2 триллиона долларов в мире.

Можно ли вылечить ожирение

Ожирение – это сложное хроническое заболевание, при котором можно добиться ремиссии. "Просто меньше есть" не помогает в решении проблемы. Хотя, безусловно, питание очень важно.

Результатом лечения ожирения является улучшение здоровья в целом и нивелирование негативного влияния ожирения и избыточного веса на здоровье человека. Часто даже при снижении массы тела на 5 – 10% можно добиться существенного улучшения здоровья.

Чаще всего пациент с таким заболеванием нуждается в комплексной помощи нескольких врачей. Методы лечения зависят от типа ожирения, сопутствующих заболеваний и возраста. Однако они делятся на несколько видов:

Изменение образа жизни и питания . Сбалансированное питание, качественная и здоровая пища, отказ от некоторых видов продуктов, нормализация сна и режима дня.

. Сбалансированное питание, качественная и здоровая пища, отказ от некоторых видов продуктов, нормализация сна и режима дня. Физическая активность . Это немаловажная часть лечения ожирения. Ходьба, другие аэробные упражнения помогают повысить уровень активности и сжечь калории.

. Это немаловажная часть лечения ожирения. Ходьба, другие аэробные упражнения помогают повысить уровень активности и сжечь калории. Лекарства для похудения . Современная медицина и наука с каждым годом изобретают новые инновационные методы лечения ожирения. К примеру, инновационные препараты, позволяющие ощущать сытость раньше. В то же время каждый лекарственный препарат работает более эффективно в сочетании с изменением образа жизни и пищевых привычек.

. Современная медицина и наука с каждым годом изобретают новые инновационные методы лечения ожирения. К примеру, инновационные препараты, позволяющие ощущать сытость раньше. В то же время каждый лекарственный препарат работает более эффективно в сочетании с изменением образа жизни и пищевых привычек. Хирургические и эндоскопические вмешательства. Например, известная бариатрическая операция – хирургическое уменьшение объема желудка.

Что можно сделать

За последние 45 лет распространенность ожирения в мире выросла в три раза, и этот показатель продолжает расти. Общество должно понимать, что ожирение – это не косметическая проблема, а серьезное заболевание. Оно оказывает доказанное влияние на весь организм и качество жизни человека: негативные последствия избыточного веса для здоровья человека трудно переоценить.

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Не менее важно бороться со стигмой и дискриминацией людей с ожирением. Набор лишнего веса – следствие заболевания, а не его причина. Понимание масштаба проблемы этого заболевания позволит людям быстрее обращаться за помощью и начинать терапию.

На государственном уровне ожирение должно войти в список приоритетных заболеваний. Ведь оно существенно сказывается на качестве и продолжительности жизни, работоспособности, что влияет на экономику и систему здравоохранения страны.

Остановить эпидемию можно только комплексно и слаженно: не допускать возникновения заболевания, своевременно диагностировать и лечить как хроническое заболевание с помощью современных методов терапии.