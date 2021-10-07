Что такое паллиативная помощь и как ее получить бесплатно: объяснение НСЗУ

9 октября отмечается Всемирный день хосписов и паллиативной помощи – это медицинские, психологические и бытовые услуги, которые помогают облегчить жизнь людям с тяжелыми заболеваниями.

Как получить паллиативную помощь в Украине

Чтобы получить ее бесплатно, нужно обратиться к своему семейному врачу за направлением. После этого пациент может получить услуги в любой больнице, у которой есть договор с НСЗУ.

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Паллиативная помощь – это не просто обезболивание, а полноценный вид медицинской помощи, который включает наблюдение за пациентом, заботу о его психологическом состоянии, правильное питание, необходимые анализы, обследование и реабилитацию,

– отметили в ведомстве.

Цель этого подхода – обеспечить максимально возможное качество жизни пациентов и их близких. Речь идет о раннем выявлении симптомов и облегчении страданий, адекватных лечебных мерах, моральной поддержке. Пациент может получить паллиативные услуги в больнице или вызвать мобильную бригаду.

Какие услуги оказывает паллиативная помощь

В пакет бесплатных стационарных услуг входит:

лечение болевого синдрома;

размещение в одно- или двухместных палатах;

круглосуточный надзор;

необходимые лабораторные исследования: анализы крови, мочи, копрограмма, бактериологические и другие исследования;

инструментальные исследования: электрокардиография, УЗИ, рентгенология и другие при необходимости;

обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;

кислородная терапия и респираторная поддержка;

питание, в частности лечебное;

колесные кресла, ходунки, палки, костыли;

физическая терапия, медицинская реабилитация, психологическая и психическая адаптация.

Паллиативные мобильные бригады предоставляют почти те же услуги на дому у пациента, кроме тех, для которых требуется непосредственное присутствие в больнице.

В 2021 году 733 медицинских учреждения подписали с Национальной службой здоровья Украины договоры о предоставлении паллиативной помощи. В частности 606 учреждений оказывают такую помощь стационарно, еще 486 – имеют мобильные бригады, которые выезжают к пациентам домой.

Всего в течение 2020 и 2021 годов НСЗУ выделила на паллиативные пакеты более 1,5 миллиарда гривен.