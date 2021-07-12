Что такое полиомиелит: симптомы, лечение и профилактика

Полиомиелит – это заболевание, которое вызывает полиовирус. Оно может приводить к проблемам с нервной системой, параличу, трудностям с дыханием и даже смерти. Обычно им болеют дети до пяти лет, но могут заболеть и взрослые люди, если они не были вакцинированы.

Как передается полиомиелит

Полиовирус передается при прямом контакте с зараженным человеком или через зараженную пищу и воду. Инфицированные люди могут неделями распространять вирус с фекалиями. Больные люди без симптомов тоже могут передавать вирус другим, например через кашель и чихание или через предметы, на которых есть частички фекалий.

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Полиомиелит – заболевание, которое почти побороли. Благодаря вакцинации им болеют редко, существует три типа полиомиелита. Второй и третий тип считаются уничтоженными. Первый тип все еще жив, но за 2020 год им заболело всего 140 человек. Иногда вспышки происходят в регионах, где нет широкого доступа к вакцине или где люди редко вакцинируются.

Симптомы полиомиелита

У большинства зараженных людей, примерно 72%, симптомов нет. У 25% симптомы похожи на грипп:

боль в горле;

жар;

утомление;

тошнота;

головная боль;

боль в животе.

Эти симптомы обычно длятся от двух до пяти дней, а затем болезнь проходит сама по себе. Такую форму болезни называют непаралитическим полиомиелитом.

У некоторых людей симптомы тяжелее:

парестезия – ощущение покалывания в ногах;

менингит – инфекция оболочки спинного или головного мозга (встречается примерно у 1 из 25 человек с полиомиелитом);

паралич – человек не ощущает конечности (встречается примерно у 1 из 200 человек с полиовирусной инфекцией, такую форму называют паралитическим полиомиелитом).

От 2 до 10 из 100 человек с параличом впоследствии умирают, потому что заболевание затрагивает дыхательные органы и человек умирает от удушья. После лечения от полиомиелита может развиваться синдром постполиомиелита. Во время него может быть:

прогрессирующая боль в мышцах или суставах;

утомление;

атрофия мышц;

проблемы с дыханием или глотанием;

нарушения дыхания, связанные со сном, например апноэ во сне.

Обычно синдром постполиомиелита проявляется через несколько десятилетий после заболевания, в возрасте 30 – 40 лет.

Диагностика и лечение полиомиелита

Для диагностики образец мокроты из горла, образец кала или спинномозговой жидкости проверяют на полиовирус. От полиомиелита не существует лечения, больному оказывают паллиативную помощь:

дают обезболивающие;

используют портативные аппараты ИВЛ для облегчения дыхания;

применяют физиотерапию для предотвращения потери мышечной функции.

Вакцинация против полиомиелита

От полиомиелита существует две вакцины, которые вводят всем детям. Первая – это инактивированная вакцина. Ее вводят в первый год жизни. Вторая – живая вакцина, содержащая живой ослабленный вирус. Ей проводят ревакцинацию в 18, 20 месяцев и в 14 лет. Эту вакцину не колют, а просто закапывают в рот.

Если человека в детстве не привили, то перед выездом в страны, опасные по полиомиелиту, рекомендуется сделать вакцину.