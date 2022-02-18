Что такое постбиотики, какая их польза и где их взять

В кишечнике живут триллионы микроорганизмов, которые формируют микробиом. Правильный состав микробиома обеспечивает здоровье организма, прежде всего эффективную работу иммунной системы.

Как и всем живым существам, вашим хорошим бактериям нужна подходящая среда, чтобы выжить и размножаться. Такая среда зависит от трех факторов и баланса между ними: пробиотиками, пребиотиками и постбиотиками.

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Что такое постбиотики

Пребиотики – пища для бактерий, которые живут в кишечнике. Они едят в основном растительную клетчатку, потому что углеводы из нее не расщепляются в желудке и доходят до кишечника. Основной источник клетчатки – фрукты и овощи.

Пробиотики – это сами бактерии, которые можно добавить к тем, которые живут в кишечнике. Так добрых бактерий там становится больше. Самый распространенный пробиотик – это лактобактерии, которые можно получать из кисломолочных продуктов.

Постбиотики – то, что хорошие бактерии оставляют после того, как поели. Это разные вещества, в том числе ферменты, полисахариды, витамины и аминокислоты, короткоцепочечные жирные кислоты. Также к постбиотикам относят части микроорганизмов, например клеточные стенки и инактивированные клетки. Чтобы называться постбиотиками, эти вещества должны приносить пользу здоровью.

Польза постбиотиков

Исследования постбиотиков показывают, что они должны приносить пользу.

выравнивать баланс бактерий в микробиоме человека;

помогать эпителию кишечника защищать организм от патогенных бактерий;

взаимодействовать с иммунными клетками и регулировать аутоиммунные и аллергические реакции;

регулировать метаболизм, например влиять на секрецию инсулина и инсулинорезистентность;

влиять на поведение, например, регулировать аппетит.

Это означает, что постбиотики могут помочь при аллергии, желудочно-кишечных заболеваниях и метаболических расстройствах. Но все это пока работает только в пробирке или в исследованиях на животных.

Исследования постбиотиков на людях пока ограничены, и большинство из них не дает однозначных результатов.

В каких продуктах есть постбиотики

Если хочется проверить эффект постбиотиков на себе, необязательно запасаться БАДами – можно просто поесть квашеной капусты. За сквашивание и брожение продуктов отвечают бактерии, и в таких продуктах также образуются метаболиты этих бактерий – постбиотики.

Ферментированные продукты считаются полезными для здоровья, в частности, они могут уменьшать симптомы аллергии. Ученые предполагают, что это из-за иммуномодулирующих свойств постбиотиков, но это еще нужно доказать.

Вот несколько примеров ферментированных продуктов с высоким содержанием постбиотиков: