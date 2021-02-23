Преэклампсия – это осложнение беременности, когда у здоровой женщины повышается давление и нарушается работа почек и печени.

Диагностика преэклампсии

Ее определяют по двум признакам: высокому давлению (гипертония) и наличию белка в моче (протеинурия). При этом преэклампсия возможна, даже если белка в моче нет.

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Иногда могут появиться дополнительные симптомы:

отек стоп, лодыжек, лица и рук, вызванный задержкой жидкости;

сильные головные боли;

проблемы со зрением;

боль чуть ниже ребер.

Сами по себе эти симптомы еще ничего не значат. Самым эффективным методом выявления риска преэклампсии считается скрининг Фонда медицины плода. Он обнаруживает 90% преэклампсий – это гораздо точнее, чем ориентирование только на симптомы матери. Но пока его не используют в государственных женских консультациях в Украине.

У преэклампсии есть две формы: легкая и тяжелая. Легкая преэклампсия встречается у 6% беременных женщин, обычно во второй половине беременности. Тяжелой считается преэклампсия, когда давление у беременной женщины выше 160/110 мм рт. ст., уровень печеночных ферментов увеличивается вдвое, а почки частично перестают функционировать. На тяжелую преэклампсию приходится примерно четверть всех случаев.

Почему возникает преэклампсия

Точная причина преэклампсии не совсем ясна. Считается, что она начинается в плаценте – органе, который питает плод на протяжении всей беременности. Чтобы поддерживать рост ребенка, плаценте нужен большой и постоянный приток крови от матери. Но при преэклампсии плацента получает недостаточно крови. Вероятно, потому, что она не сформировалась, как нужно, в первом триместре.

На это могли повлиять гены или иммунная система матери. Риск преэклампсии выше у женщин с диабетом, заболеванием почек и высоким давлением, у женщин с ожирением, старше 40 лет и при многоплодной беременности.

Как избежать преэклампсии

Ученые продолжают изучать способы предотвращения преэклампсии, но до сих пор нет никаких четких рекомендаций.

Что может помочь:

аспирин в низких дозах (81 мг в сутки), начиная с 12-й недели беременности. Он значительно снижает частоту преэклампсии и считается безопасным;

добавки кальция. Но они работают только при ярко выраженном дефиците кальция. Чтобы приобрести его – нужно совсем плохо питаться. Но иногда такое случается.

Что точно не поможет:

изменение образа жизни;

ограничение калорий;

уменьшение количества соли в рационе;

употребление чеснока, рыбьего жира;

увеличение в рационе витаминов С, Е и D.

Но это не повод не менять образ жизни на более здоровый и снизить в рационе количество калорий и соли.