Что такое преэклампсия: как ее избежать и пережить
Преэклампсия – это осложнение беременности, когда у здоровой женщины повышается давление и нарушается работа почек и печени.
Источник:NHS
Диагностика преэклампсии
Ее определяют по двум признакам: высокому давлению (гипертония) и наличию белка в моче (протеинурия). При этом преэклампсия возможна, даже если белка в моче нет.
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Иногда могут появиться дополнительные симптомы:
- отек стоп, лодыжек, лица и рук, вызванный задержкой жидкости;
- сильные головные боли;
- проблемы со зрением;
- боль чуть ниже ребер.
Сами по себе эти симптомы еще ничего не значат. Самым эффективным методом выявления риска преэклампсии считается скрининг Фонда медицины плода. Он обнаруживает 90% преэклампсий – это гораздо точнее, чем ориентирование только на симптомы матери. Но пока его не используют в государственных женских консультациях в Украине.
У преэклампсии есть две формы: легкая и тяжелая. Легкая преэклампсия встречается у 6% беременных женщин, обычно во второй половине беременности. Тяжелой считается преэклампсия, когда давление у беременной женщины выше 160/110 мм рт. ст., уровень печеночных ферментов увеличивается вдвое, а почки частично перестают функционировать. На тяжелую преэклампсию приходится примерно четверть всех случаев.
Почему возникает преэклампсия
Точная причина преэклампсии не совсем ясна. Считается, что она начинается в плаценте – органе, который питает плод на протяжении всей беременности. Чтобы поддерживать рост ребенка, плаценте нужен большой и постоянный приток крови от матери. Но при преэклампсии плацента получает недостаточно крови. Вероятно, потому, что она не сформировалась, как нужно, в первом триместре.
На это могли повлиять гены или иммунная система матери. Риск преэклампсии выше у женщин с диабетом, заболеванием почек и высоким давлением, у женщин с ожирением, старше 40 лет и при многоплодной беременности.
Как избежать преэклампсии
Ученые продолжают изучать способы предотвращения преэклампсии, но до сих пор нет никаких четких рекомендаций.
Что может помочь:
- аспирин в низких дозах (81 мг в сутки), начиная с 12-й недели беременности. Он значительно снижает частоту преэклампсии и считается безопасным;
- добавки кальция. Но они работают только при ярко выраженном дефиците кальция. Чтобы приобрести его – нужно совсем плохо питаться. Но иногда такое случается.
Что точно не поможет:
- изменение образа жизни;
- ограничение калорий;
- уменьшение количества соли в рационе;
- употребление чеснока, рыбьего жира;
- увеличение в рационе витаминов С, Е и D.
Но это не повод не менять образ жизни на более здоровый и снизить в рационе количество калорий и соли.
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