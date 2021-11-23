COVID-19 вызывает респираторные симптомы: насморк, головную боль, кашель, лихорадку и слабость. В тяжелых случаях развивается пневмония, когда в крови падает уровень кислорода, но в начале болезни симптомов может не быть.

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Для чего применяют пульсоксиметр

Пульсоксиметр помогает на ранней стадии определить проблемы, прежде чем человек заметит изменения со стороны дыхания. Прибор легкодоступен: его можно легко купить даже в интернет-магазине. Из-за простоты, пользы и доступности во времена пандемии он стал очень популярным.

Что такое сатурация

Показатель пульсоксиметра SpO2 – сатурация отражает процентное содержание в крови гемоглобина, который насыщен кислородом. Считается, что если в крови недостаточно кислорода, его показатель снижается. Нормой считается уровень не менее 95%. Но у некоторых пациентов с хроническими болезнями легких или апноэ во сне нормальный уровень около 90%.

Как пользоваться пульсоксиметром

Пульсоксиметром легко пользоваться: датчик надевают на палец, и устройство показывает уровень кислорода и пульс. Для получения точных результатов при использовании пульсоксиметра требуется: