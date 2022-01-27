Ротавирусной инфекцией можно заразиться, когда частицы ротавируса попадают в рот. Заболевшие люди выделяют вирус вместе с калом, и если человек плохо моет руки после туалета, то вирус из рук попадает на окружающие поверхности и может заразить других людей.

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Как заразиться ротавирусом

засунуть в рот немытые руки после туалета;

коснуться загрязненных предметов или поверхностей, а затем положить пальцы в рот;

съесть зараженную пищу, которую готовил человек с инфекцией ротавируса.

Обычно человек наиболее заразен в период появления симптомов и еще через три дня после выздоровления. Но он может заразить других перед тем, как появятся симптомы.

Ротавирусная инфекция вызывает гастроэнтерит, его симптомы включают рвоту, диарею и лихорадку. Тяжелая диарея может привести к обезвоживанию организма, и это особенно опасно для маленьких детей. У здоровых взрослых ротавирусная инфекция обычно вызывает легкие симптомы, но у пожилых людей с ослабленной иммунной системой болезнь может протекать тяжело.

Как не подхватить ротавирус

тщательно мыть руки. Ротавирус может храниться на руках несколько часов, а на сухих жестких поверхностях – несколько дней. Нужно уделять особое внимание мытью рук при смене подгузников или уборке туалетов;

сделать так, чтобы дети или пожилые родственники не контактировали с больным ротавирусом – даже если у него есть только легкие симптомы болезни;

если вы больны – нужно оставаться дома, не ходить в школу или на работу, где есть риск заразить окружающих.

Ротавирус легко распространяется среди детей, поэтому, если в регионе часто бывают вспышки заболевания, врачи рекомендуют проводить вакцинацию против ротавирусной инфекции.