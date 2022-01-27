Что такое ротавирус и как его не подхватить
Источник:Mayo Clinic
Чтобы не заразиться ротавирусной инфекцией, нужно тщательно и часто мыть руки, особенно после туалета или смены подгузника ребенку. Но это даже не дает гарантии.
Ротавирусной инфекцией можно заразиться, когда частицы ротавируса попадают в рот. Заболевшие люди выделяют вирус вместе с калом, и если человек плохо моет руки после туалета, то вирус из рук попадает на окружающие поверхности и может заразить других людей.
Также на тему: Поражает 95% взрослых людей: выяснили, какой вирус вызывает рассеянный склероз
Как заразиться ротавирусом
- засунуть в рот немытые руки после туалета;
- коснуться загрязненных предметов или поверхностей, а затем положить пальцы в рот;
- съесть зараженную пищу, которую готовил человек с инфекцией ротавируса.
Обычно человек наиболее заразен в период появления симптомов и еще через три дня после выздоровления. Но он может заразить других перед тем, как появятся симптомы.
Ротавирусная инфекция вызывает гастроэнтерит, его симптомы включают рвоту, диарею и лихорадку. Тяжелая диарея может привести к обезвоживанию организма, и это особенно опасно для маленьких детей. У здоровых взрослых ротавирусная инфекция обычно вызывает легкие симптомы, но у пожилых людей с ослабленной иммунной системой болезнь может протекать тяжело.
Как не подхватить ротавирус
- тщательно мыть руки. Ротавирус может храниться на руках несколько часов, а на сухих жестких поверхностях – несколько дней. Нужно уделять особое внимание мытью рук при смене подгузников или уборке туалетов;
- сделать так, чтобы дети или пожилые родственники не контактировали с больным ротавирусом – даже если у него есть только легкие симптомы болезни;
- если вы больны – нужно оставаться дома, не ходить в школу или на работу, где есть риск заразить окружающих.
Ротавирус легко распространяется среди детей, поэтому, если в регионе часто бывают вспышки заболевания, врачи рекомендуют проводить вакцинацию против ротавирусной инфекции.