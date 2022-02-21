Почему возникает розацеа

Чаще всего состояние встречается у белых людей, женщин и людей среднего возраста. Неизвестно точно, почему возникает розацеа, но она может быть вызвана чрезмерно активной иммунной системой, наследственностью, факторами окружающей среды или их сочетанием.

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Розацеа не связана с плохой гигиеной и не заразна. Есть триггеры, из-за которых состояние может ухудшаться:

алкоголь;

острая пища;

сыр;

кофеин;

горячие напитки;

аэробные упражнения, например, бег.

Симптомы розацеа

покраснение лица;

видимые сосуды – мелкие кровеносные сосуды на носу и щеках, которые увеличиваются и становятся заметными;

прыщи – у многих людей появляются прыщи на лице, которые напоминают акне. Они иногда бывают с гноем;

ощущение жжения на лице;

проблемы с глазами – сухость, раздражение, опухание глаз и век;

утолщение кожи носа.

Лечение розацеа

Лекарства против розацеа нет. Лечение заключается в облегчении симптомов.

препараты местного действия уменьшают покраснения, крем или гель, которые нужно наносить на пораженные участки кожи. Бримонидин и оксиметазолин уменьшают покраснение, сужая кровеносные сосуды. Влияние на кровеносные сосуды является временным, поэтому для поддержания эффекта необходимо регулярно применять препараты;

антибиотики, например, доксициклин при умеренной или тяжелой форме розацеа с прыщами;

препараты от прыщей – это пероральные препараты против акне, которые помогают и при розацеа. Если у человека тяжелая форма розацеа, при которой не помогают другие методы лечения, врач может назначать изотретиноин.

Иногда для лечения используют лазерную терапию, она помогает сделать сосуды менее видимыми.