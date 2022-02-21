Что такое розацеа: почему возникает и как лечить
Источник:Rosacea
Розацеа – это состояние, из-за которого лицо краснеет и на нем становятся видны кровеносные сосуды. Могут появляться небольшие наполненные гноем бугорки.
Почему возникает розацеа
Чаще всего состояние встречается у белых людей, женщин и людей среднего возраста. Неизвестно точно, почему возникает розацеа, но она может быть вызвана чрезмерно активной иммунной системой, наследственностью, факторами окружающей среды или их сочетанием.
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Розацеа не связана с плохой гигиеной и не заразна. Есть триггеры, из-за которых состояние может ухудшаться:
- алкоголь;
- острая пища;
- сыр;
- кофеин;
- горячие напитки;
- аэробные упражнения, например, бег.
Симптомы розацеа
- покраснение лица;
- видимые сосуды – мелкие кровеносные сосуды на носу и щеках, которые увеличиваются и становятся заметными;
- прыщи – у многих людей появляются прыщи на лице, которые напоминают акне. Они иногда бывают с гноем;
- ощущение жжения на лице;
- проблемы с глазами – сухость, раздражение, опухание глаз и век;
- утолщение кожи носа.
Лечение розацеа
Лекарства против розацеа нет. Лечение заключается в облегчении симптомов.
- препараты местного действия уменьшают покраснения, крем или гель, которые нужно наносить на пораженные участки кожи. Бримонидин и оксиметазолин уменьшают покраснение, сужая кровеносные сосуды. Влияние на кровеносные сосуды является временным, поэтому для поддержания эффекта необходимо регулярно применять препараты;
- антибиотики, например, доксициклин при умеренной или тяжелой форме розацеа с прыщами;
- препараты от прыщей – это пероральные препараты против акне, которые помогают и при розацеа. Если у человека тяжелая форма розацеа, при которой не помогают другие методы лечения, врач может назначать изотретиноин.
Иногда для лечения используют лазерную терапию, она помогает сделать сосуды менее видимыми.