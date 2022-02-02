Что такое синдром самозванца

То, что называют синдромом самозванца, – это комплекс переживаний, включающий эмоциональные состояния, мысли, отношение к себе. Так как человек одновременно чувствует много всего, психологи используют термин "синдром". Используют его не в медицинском смысле, а чтобы передать сложный спектр переживаний.

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Синдром самозванца не заболевание — в Международной классификации болезней его нет.

Когда люди говорят, что у них синдром самозванца, они могут переживать из-за определенных ситуаций. Например, человек спокойно выполняет на работе привычные задания и начинает переживать, когда получает новое задание, связанное с большей ответственностью.

Переживания обычно возникают в определенные моменты: во время экзаменов, спортивных соревнований, нового проекта на работе, публичного выступления. Для каждого человека есть своя ситуация, в которой он начинает ощущать неуверенность в себе, страх не оправдать ожидания, тревогу из-за ответственности.

Симптомы синдрома самозванца

Люди описывают свое состояние примерно так:

Я чувствую себя не на своем месте, мне кажется, что я всех обманул, и скоро все увидят, что я недостоин этой должности. Или мне страшно браться за это дело, потому что другой справится лучше меня.

Людям удобно называть специфические переживания определенными словами. И в этом смысле термин "синдром самозванца" даже полезен: человек с его помощью лучше понимает, что происходит, узнает свои переживания по описаниям других и может обозначить проблему, чтобы о ней говорить.

Психологические причины симптома самозванца

С точки зрения психологии, за псевдодиагнозом "синдром самозванца" стоят более глубокие переживания. Люди, когда говорят о синдроме самозванца, чувствуют: