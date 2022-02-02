Что такое синдром самозванца
То, что называют синдромом самозванца, – это комплекс переживаний, включающий эмоциональные состояния, мысли, отношение к себе. Так как человек одновременно чувствует много всего, психологи используют термин "синдром". Используют его не в медицинском смысле, а чтобы передать сложный спектр переживаний.
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Синдром самозванца не заболевание — в Международной классификации болезней его нет.
Когда люди говорят, что у них синдром самозванца, они могут переживать из-за определенных ситуаций. Например, человек спокойно выполняет на работе привычные задания и начинает переживать, когда получает новое задание, связанное с большей ответственностью.
Переживания обычно возникают в определенные моменты: во время экзаменов, спортивных соревнований, нового проекта на работе, публичного выступления. Для каждого человека есть своя ситуация, в которой он начинает ощущать неуверенность в себе, страх не оправдать ожидания, тревогу из-за ответственности.
Симптомы синдрома самозванца
Люди описывают свое состояние примерно так:
Я чувствую себя не на своем месте, мне кажется, что я всех обманул, и скоро все увидят, что я недостоин этой должности. Или мне страшно браться за это дело, потому что другой справится лучше меня.
Людям удобно называть специфические переживания определенными словами. И в этом смысле термин "синдром самозванца" даже полезен: человек с его помощью лучше понимает, что происходит, узнает свои переживания по описаниям других и может обозначить проблему, чтобы о ней говорить.
Психологические причины симптома самозванца
С точки зрения психологии, за псевдодиагнозом "синдром самозванца" стоят более глубокие переживания. Люди, когда говорят о синдроме самозванца, чувствуют:
- Потребность быть лучшим и страх, что это не так. Человеку постоянно приходится оценивать себя и сравнивать с окружающими. При этом, когда ему кажется, что он "проигрывает", возникают настолько сильные чувства, что он может отказаться от общения с людьми и ситуаций, в которых он, по его собственным представлениям, не лучший.
- Страх неудачи. Человек беспокоится в ситуациях, когда его действия кто-то оценивает. А если допускает даже небольшую ошибку, начинает испытывать стыд и вину.
- Невозможность принять свои достижения и чужую похвалу. Человек неадекватно оценивает свой труд, с помощью которого он добился высоких результатов, и ему стыдно принимать похвалу за столь незаслуженные, по его мнению, успехи. Или у человека низкая самооценка, нет опыта поощрения, и он не привык, что его могут оценивать положительно.
- Страх и чувство вины из-за успеха. Вину чувствует человек, считающий неприличным выделяться. Страх из-за успеха может появляться от мысли, что как только человек признает свои достижения, от него потребуют еще больше, и на этом новом уровне он уже не справится.