К теме Когда белый – не цвет, а его отсутствие: что нужно знать об альбинизме
Витилиго – это патология кожи, причины возникновения которой до конца не изучены. Считается, что причиной нарушения пигментации кожи могут быть определенные факторы, в частности:
- прием нейротропных веществ;
- нарушение питания клеток, которые вырабатывают мелатонин;
- воспалительные процессы на коже – особенно часто повторяющиеся;
- нарушение местных иммунных процессов кожи в виде аутоиммунных реакций.
Можно ли лечить витилиго?
Для того, чтобы восстановить пигментацию кожи, используют комплексный подход:
- прием определенных препаратов (антиоксиданты, иммуномодуляторы),
- фототерапию, лазер и другие способы лечения.
Кроме того, есть специальные камуфляжные кремы, которые позволяют замаскировать белые участки под обычный цвет кожи. Важно, что лечение и использование специальных кремов следует начинать после консультаций с врачом.
В Instagram есть хэштег #vitiligopride, под которым люди публикуют свои фото с витилиго. И постепенно приучают общество к тому, что особенности кожи – не повод прятаться. Большой вклад в восприятие витилиго сделала Винни Харлоу. Сотнями тысяч лайков пользователи Instagram голосуют за красоту тела, покрытого молочно-белыми пятнами.
Цвет кожи не должен влиять на восприятие человека
Людям с витилиго непросто принять свое состояние. Однако сейчас становится все больше людей, которые открыто живут с этой патологией и могут поделиться своим опытом.
Выражайте поддержку людям с витилиго, потому что не важно какого цвета кожа у человека, который живет рядом.