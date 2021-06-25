День витилиго начали отмечать 25 июня, в день смерти Майкла Джексона, который страдал таким нарушением кожной пигментации. Известно, что этим заболеванием страдает примерно 1% жителей земли независимо от цвета кожи.

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Витилиго – что это?

Витилиго – это патология кожи, причины возникновения которой до конца не изучены. Считается, что причиной нарушения пигментации кожи могут быть определенные факторы, в частности:

  • прием нейротропных веществ;
  • нарушение питания клеток, которые вырабатывают мелатонин;
  • воспалительные процессы на коже – особенно часто повторяющиеся;
  • нарушение местных иммунных процессов кожи в виде аутоиммунных реакций.
 

Можно ли лечить витилиго?

Для того, чтобы восстановить пигментацию кожи, используют комплексный подход:

  • прием определенных препаратов (антиоксиданты, иммуномодуляторы),
  • фототерапию, лазер и другие способы лечения.

Кроме того, есть специальные камуфляжные кремы, которые позволяют замаскировать белые участки под обычный цвет кожи. Важно, что лечение и использование специальных кремов следует начинать после консультаций с врачом.

В Instagram есть хэштег #vitiligopride, под которым люди публикуют свои фото с витилиго. И постепенно приучают общество к тому, что особенности кожи – не повод прятаться. Большой вклад в восприятие витилиго сделала Винни Харлоу. Сотнями тысяч лайков пользователи Instagram голосуют за красоту тела, покрытого молочно-белыми пятнами.

 

Цвет кожи не должен влиять на восприятие человека

Людям с витилиго непросто принять свое состояние. Однако сейчас становится все больше людей, которые открыто живут с этой патологией и могут поделиться своим опытом.

Выражайте поддержку людям с витилиго, потому что не важно какого цвета кожа у человека, который живет рядом.