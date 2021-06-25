Что такое витилиго: причины возникновения и как корректировать состояние

Витилиго – это патология кожи, причины возникновения которой до конца не изучены. Считается, что причиной нарушения пигментации кожи могут быть определенные факторы, в частности:

День витилиго начали отмечать 25 июня, в день смерти Майкла Джексона, который страдал таким нарушением кожной пигментации. Известно, что этим заболеванием страдает примерно 1% жителей земли независимо от цвета кожи.

Это стоит знать! Витилиго невозможно заразиться. Люди с этим состоянием не испытывают физический дискомфорт.



Главное ограничение — усиленная защита от солнца, так как кожа без пигмента уязвима к солнечным лучам.

Можно ли лечить витилиго?

Для того, чтобы восстановить пигментацию кожи, используют комплексный подход:

прием определенных препаратов (антиоксиданты, иммуномодуляторы),

фототерапию, лазер и другие способы лечения.

Кроме того, есть специальные камуфляжные кремы, которые позволяют замаскировать белые участки под обычный цвет кожи. Важно, что лечение и использование специальных кремов следует начинать после консультаций с врачом.

В Instagram есть хэштег #vitiligopride, под которым люди публикуют свои фото с витилиго. И постепенно приучают общество к тому, что особенности кожи – не повод прятаться. Большой вклад в восприятие витилиго сделала Винни Харлоу. Сотнями тысяч лайков пользователи Instagram голосуют за красоту тела, покрытого молочно-белыми пятнами.

Цвет кожи не должен влиять на восприятие человека

Людям с витилиго непросто принять свое состояние. Однако сейчас становится все больше людей, которые открыто живут с этой патологией и могут поделиться своим опытом.

Выражайте поддержку людям с витилиго, потому что не важно какого цвета кожа у человека, который живет рядом.