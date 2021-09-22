Поэтому ученые исследовали вопрос, почему большинство детей преимущественно легче переносят болезнь, чем взрослые. А также почему дети лучше защищены от коронавируса.

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Обычно врожденная иммунная система детей подавляет инфекцию на раннем этапе. Именно это не позволяет вирусу закрепиться и беспрепятственно размножаться. Об этом рассказал доктор Лаель Йонкер, доцент педиатрии Массачусетской больницы.

Что показало исследование

Ученые провели исследование, которое показало, что у детей особенно сильный иммунитет слизистой оболочки. В частности, его так называют потому, что клетки в этой системе находятся не в крови, а в слизистых оболочках.

Кроме того, они "выстилают" нос, горло и другие части тела, которые часто встречаются с микробами, а также многие внутренние органы. Эти мембраны действуют как многослойные каменные стены.

Также у детей дыхательные пути полны клеток, которые распознают COVID-19. Это очень важно, ведь это позволяет детям сразу же активировать свою врожденную иммунную систему и остановить вирус, прежде чем он сможет закрепиться.

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Кроме этого, недавно в Министерстве здравоохранения сообщали, что более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине старше 60 лет. Поскольку пожилые люди – самые уязвимые к коронавирусу.

Симптомы коронавируса

Заболевание COVID-19 может иметь различный ход. Поэтому большинство инфицированных имеют только легкие или умеренные симптомы и выздоравливают без госпитализации.

Самые распространенные симптомы:

лихорадка,

сухой кашель,

усталость;

боль в мышцах и суставах;

боль в горле;

диарея;

головная боль;

потеря обоняния и вкуса;

высыпания на коже;

боль или сжатия в груди;

расстройство речи или потеря подвижности.