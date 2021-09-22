Что защищает детей от серьезного заболевания COVID-19: важное объяснение ученых
Источник:CNN
Сейчас все больше детей госпитализируют в больницу с коронавирусом, в частности, штаммом Дельта. Ученые объясняют это тем, что их не вакцинируют. Несмотря на тревожное количество детей в больницах, молодежь значительно реже болеет.
Поэтому ученые исследовали вопрос, почему большинство детей преимущественно легче переносят болезнь, чем взрослые. А также почему дети лучше защищены от коронавируса.
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Обычно врожденная иммунная система детей подавляет инфекцию на раннем этапе. Именно это не позволяет вирусу закрепиться и беспрепятственно размножаться. Об этом рассказал доктор Лаель Йонкер, доцент педиатрии Массачусетской больницы.
Что показало исследование
Ученые провели исследование, которое показало, что у детей особенно сильный иммунитет слизистой оболочки. В частности, его так называют потому, что клетки в этой системе находятся не в крови, а в слизистых оболочках.
Кроме того, они "выстилают" нос, горло и другие части тела, которые часто встречаются с микробами, а также многие внутренние органы. Эти мембраны действуют как многослойные каменные стены.
Также у детей дыхательные пути полны клеток, которые распознают COVID-19. Это очень важно, ведь это позволяет детям сразу же активировать свою врожденную иммунную систему и остановить вирус, прежде чем он сможет закрепиться.
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Кроме этого, недавно в Министерстве здравоохранения сообщали, что более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине старше 60 лет. Поскольку пожилые люди – самые уязвимые к коронавирусу.
Симптомы коронавируса
Заболевание COVID-19 может иметь различный ход. Поэтому большинство инфицированных имеют только легкие или умеренные симптомы и выздоравливают без госпитализации.
Самые распространенные симптомы:
- лихорадка,
- сухой кашель,
- усталость;
- боль в мышцах и суставах;
- боль в горле;
- диарея;
- головная боль;
- потеря обоняния и вкуса;
- высыпания на коже;
- боль или сжатия в груди;
- расстройство речи или потеря подвижности.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала