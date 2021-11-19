Это помогает снизить уровень хронического воспаления при различных заболеваниях. Именно они могут спровоцировать развитие различных болезней, таких как рак или артрит.

Интересно Насколько хорошо маски защищают от коронавируса: убедительные данные

Новая доказанная польза спорта

В исследовании ученых из Ноттингемского университета приняли участие 78 пациентов с артритом – хроническим изнурительным воспалительным заболеванием суставов.

Чтобы оценить пользу физической активности их состояния, 38 участников ежедневно выполняли по 15 минут упражнений для укрепления мышц в течение 6 недель.

Остальные же 40 человек – составили группу контроля.

К концу эксперимента ученые обнаружили, что физические упражнения:

уменьшали боль;

привели к снижению уровня воспалительных цитокинов (это общее название молекул, с помощью которых клетки иммунной системы между собой "общаются");

способствовали изменениям в микробиоте кишечника – выработке бактериями противовоспалительных веществ SCFAS.

Примерно одна треть противовоспалительных эффектов была связана с увеличением эндоканнабиноидов – сигнальных липидных молекул, подобных свойствам растительного каннабиса. Однако его вырабатывали нейроны головного мозга.

Наша работа ясно показывает, что упражнения увеличивают в организме содержание веществ очень похожих на каннабис,

– прокомментировала соавтор работы Амрита Виджай.