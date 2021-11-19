Это помогает снизить уровень хронического воспаления при различных заболеваниях. Именно они могут спровоцировать развитие различных болезней, таких как рак или артрит.
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Новая доказанная польза спорта
- В исследовании ученых из Ноттингемского университета приняли участие 78 пациентов с артритом – хроническим изнурительным воспалительным заболеванием суставов.
- Чтобы оценить пользу физической активности их состояния, 38 участников ежедневно выполняли по 15 минут упражнений для укрепления мышц в течение 6 недель.
- Остальные же 40 человек – составили группу контроля.
К концу эксперимента ученые обнаружили, что физические упражнения:
- уменьшали боль;
- привели к снижению уровня воспалительных цитокинов (это общее название молекул, с помощью которых клетки иммунной системы между собой "общаются");
- способствовали изменениям в микробиоте кишечника – выработке бактериями противовоспалительных веществ SCFAS.
Примерно одна треть противовоспалительных эффектов была связана с увеличением эндоканнабиноидов – сигнальных липидных молекул, подобных свойствам растительного каннабиса. Однако его вырабатывали нейроны головного мозга.
Наша работа ясно показывает, что упражнения увеличивают в организме содержание веществ очень похожих на каннабис,
– прокомментировала соавтор работы Амрита Виджай.
Чем грозит хроническое воспаление
Хроническое воспаление в организме может спровоцировать развитие рака, артрита, болезней сердечно-сосудистой системы и других.
Теперь, понимая весь механизм "борьбы" спорта с воспалением, можно еще более осознанно использовать физическую активность для профилактики и укрепления здоровья.