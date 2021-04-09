По меньшей мере один постковидный симптом сохраняется у 15% людей, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме. При этом потеря обоняния – самая распространенная жалоба.

Постковидный синдром

После коронавирусной инфекции многие пациенты страдают от патологических синдромов в течение нескольких месяцев. При этом постковидный синдром может развиваться после COVID-19 любой степени тяжести.

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Лучше всего изучены постковидные симптомы у пациентов, которые были госпитализированы с COVID-19. Известно, что у более 70% из них хотя бы один симптом сохраняется месяцами. Симптомы же у людей, переболевших в легкой форме, изучены хуже.

Новое исследование

В новой работе шведские ученые описали длительные симптомы, остающиеся у медицинских работников, перенесших COVID-19 в легкой форме. У 323 участников были антитела к SARS-CoV-2, у 1072 их не было. Наблюдение за ними началось в апреле-мае 2020 года и продолжалось не менее 8 месяцев.

Какие симптомы сохранялись через 8 месяцев

У 26% участников с антителами по меньшей мере одно проявление болезни встречалось через 2 месяца после инфекции, у 15% – через 8 месяцев. Среди самых распространенных были:

потеря обоняния (через 8 месяцев она была у 9%);

усталость (4%);

потеря вкуса (3,7%);

одышка (2%).

Все они – средней тяжести или тяжелые. При этом такие же симптомы встречались у 9% людей, которые не болели COVID-19.

Перечисленные симптомы мешали работать 8% участников с антителами, у 15% из них они способствовали нарушению социальной жизни, 12% было сложно выполнять свои функции. У людей без антител эти показатели составляли соответственно 4%, 6% и 5%.