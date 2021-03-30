На Сицилии подтасовывали статистику смертности от COVID-19. Таким образом власти пытались избежать карантина.

Расследование продолжается

Сотрудников регионального правительства острова Сицилия, в том числе одного руководящего чиновника и двух его подчиненных, арестовали. Один из фигурантов расследования – министр регионального правительства.

Интересно AstraZeneca переименовала свою вакцину против коронавируса

Подозреваемые несколько раз меняли информацию о ситуации с коронавирусом в регионе. В частности, они меняли данные о смертельных случаях, чтобы избежать усиления карантина.

Правоохранители задокументировали около 40 эпизодов подделки документов, последняя из которых датируется 19 марта 2021 года.

Ситуация с COVID-19 в Италии