Чтобы избежать карантина: на Сицилии скрывали статистику жертв коронавируса
На Сицилии подтасовывали статистику смертности от COVID-19. Таким образом власти пытались избежать карантина.
Источник:Il Giorno
Расследование продолжается
Сотрудников регионального правительства острова Сицилия, в том числе одного руководящего чиновника и двух его подчиненных, арестовали. Один из фигурантов расследования – министр регионального правительства.
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Подозреваемые несколько раз меняли информацию о ситуации с коронавирусом в регионе. В частности, они меняли данные о смертельных случаях, чтобы избежать усиления карантина.
Правоохранители задокументировали около 40 эпизодов подделки документов, последняя из которых датируется 19 марта 2021 года.
Ситуация с COVID-19 в Италии
- Во многих областях Италии, в том числе крупных городах – Риме, Милане, Венеции – с 15 марта ввели новые карантинные ограничения, которые будут действовать до 6 апреля.
- В Пасхальные выходные вся страна будет считаться "красной зоной", и будет введен общенациональный локдаун с 3 по 5 апреля.
- По данным Worldometer, по состоянию на 30 марта 2021 года в Италии выявлено 3 544 957 случаев заражения коронавирусом, из них 108 350 летальных.
- В 2020 году в Италии из-за пандемии зарегистрировали рекордную высокую смертность. Число смертей было выше, чем в любой другой год после Второй мировой войны.
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