Три дозы Sinovac эффективны против штамма Дельта, – исследование

Бустерная доза вакцины Sinovac Biotech повышает уровень антител против штамма Дельта. Эффективность вакцины в противодействии штамма возрастает более чем в 2,5 раза.

Эффективность введения третьей дозы препарата изучили исследователи из Академии наук Китая, эксперты компании Sinovac Biotech и университета Фурана. К слову, предварительно некоторые страны отказались от китайской вакцины из-за недостаточной эффективности против штамма Дельта"

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Бустерная доза вакцины Sinovac

Впрочем, новое исследование показало, что за 4 недели после третьей дозы Sinovac антитела более чем в 2,5 раза лучше противодействуют штамму Дельта, по сравнению с двумя дозами.

Правда, ученые не отметили, как конкретно уровень антител поможет снизить риски инфицирования штаммом.

Детали исследования

В исследовании приняли участие 66 участников, получивших 2 или 3 дозы препарата Sinovac.

ВОЗ продолжает поставлять вакцину

До конца сентября Всемирная организация здравоохранения планирует поставку около 100 миллионов доз вакцин Sinovac и Sinopharm против COVID-19, преимущественно в страны Африки и Азии.

Украина получила более 5 миллионов доз вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech. По данным Минздрава, около 1,18 миллиона украинцев уже прививались препаратом.

Главное об эффективности Sinovac

на 65,9% – против симптоматического течения COVID-19;

на 87,5% - в предотвращении госпитализации;

на 90,3% - в предотвращении перевода в реанимацию;

на 86,3% – против смерти от осложнений.

Кроме этого, ученые из Таиланда доказали безопасность и эффективность комбинации первой дозы китайской вакцины Sinovac и второй – британской AstraZeneca.

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