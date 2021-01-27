В Италии врача подозревают в убийстве 2 больных коронавирусом пациентов. Еще в начале эпидемии, когда больницы Италии были перегружены, врач решил таким образом освободить койки отделения неотложной помощи.

Источник: ANSA Врача отправили под домашний арест Допрос пройдет 29 января. 47-летнего Карла Моску подозревают в умышленном введении миорелаксантов 2 пациентам больницы вблизи городка Брешия, что стало причиной их смерти. Речь идет о смерти двух пациентов в возрасте 51 и 80 лет, их тела эксгумировали и обнаружили в них анестетики. Читайте также В Ломбардии длился ошибочно усиленный карантин: подробности Миорелаксанты – что это? Миорелаксанты – лекарственные препараты, которые снижают тонус скелетных мышц, сокращая двигательную активность до полной неподвижности. Их используют при интубации больных, а неправильная дозировка может стать причиной смерти пациентов. Кратко о ситуации с COVID-19 в Италии С начала пандемии в Италии зафиксировали более 2 миллионов зараженных коронавирусом. Умерли более 85 тысяч инфицированных. Италия стала первой страной в ЕС, которая приняла удар от коронавируса.​​

Вакцинация против коронавируса в стране уже стартовала. Прививки делают препаратом от Pfizer и BioNTech, который утвердил Евросоюз.

Сначала препарат доставили в дома престарелых и больницы.

Правительство Италии не планирует делать вакцинацию от коронавируса принудительной для населения и надеется, что люди сами захотят получить вакцину.