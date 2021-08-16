"Чтобы пережить зиму": в США осенью могут прививать третьей дозой вакцины, но не всех

В Соединенных Штатах очень обеспокоены касательно роста количества инфицированных коронавирусом в стране. Поэтому вскоре могут прививать некоторых людей третьей дозой вакцины против этой болезни.

Прививать бустерной дозой могут начать уже осенью 2021 года. Однако прививки получат не все, а только некоторые категории людей.

Внимание В США полностью вакцинировали от коронавируса половину населения

Собственно, решение о вакцинации третьей дозой вакцины примут в ближайшие недели. Директор Национальных институтов здравоохранения, доктор Фрэнсис Коллинз заявил, что, возможно, вакцинация начнется уже этой осенью.

По его словам, первыми могут быть привиты:

медицинские работники;

жители домов престарелых;

другие пожилые американцы.

Говорят, что такие меры необходимы из-за распространения Дельта-штамма в США. Однако окончательное решение еще не приняли.

Вместе с тем, президент Moderna Стивен Хоге сказал, что увидел, как в течение последних полгода среди вакцинированных появляются "прорывные" инфекции.

Я думаю, это говорит о том, что нам потребуется бустерная вакцина, чтобы пережить зиму,

– сказал он.

Дельта успел всколыхнуть мир

Чиновники в здравоохранении США уверяют, что уровень защиты американцев от коронавируса достаточно высок, поскольку вакцинация проводится эффективными вакцинами Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson. В то же время некоторые из них намекнули, что вакцинация третьей дозой наступит раньше, чем ожидалось.

"Есть опасения, что эффективность вакцины может начать снижаться. А Дельта – неприятная проблема, с которой нам нужно бороться", – сказал Коллинз.

По его словам, правительству нужно пару недель, чтобы оценить, насколько штамм "Дельта" ударил по США. После этого будет принято окончательное решение о вакцинации третьей дозой.

Что известно о бустерных дозах вакцин против COVID-19

Бустерная доза – это когда человек получил две дозы стандартной прививки и через менее 5 месяцев получает еще одну дополнительную – усиливающую.

Рекомендации вакцинации тремя дозами вакцин предварительно объявила компания Pfizer. В частности, ученые обнаружили, что бустерная доза их препарата может увеличить количество антител в 11 раз.

Кроме того, там говорят, что после третьей дозы вакцины вероятность нейтрализации штамма Дельта может вырасти до 100 раз, если сравнить данные в ее введения.

! Вакцинацию третьей дозой вакцины от коронавируса рассматривают и во Франции.Ранее сообщалось, что решение о третьей дозе вакцины уже приняли в Израиле. Прививки получат пожилые люди.

Больше о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала