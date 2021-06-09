Чтобы победить COVID-19, одних вакцин недостаточно, – ВОЗ

Для того, чтобы преодолеть коронавирус, недостаточно одной вакцинации. Об этом заявил специальный посланник ВОЗ по борьбе с пандемией COVID-19 доктор Дэвид Набарро.

Набарро заявил, что людям необходимо адаптировать свой образ жизни. Да, мы должны быть осторожными и вести себя так, словно угроза вируса является постоянной.

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Одних лишь вакцин будет недостаточно, чтобы победить коронавирус, и людям придется адаптировать свой образ жизни,

– заявил посланник ВОЗ.

Эксперт пояснил, что для того, чтобы сдержать распространение вируса, людям необходимо минимизировать контакты с другими.

Мы знаем, что вирус постоянно меняется, а это значит, что хотя вакцинация является удивительным, удивительным активом, этого будет недостаточно. Нам придется продолжать вести себя так, как будто вирус является постоянной угрозой,

– сказал Набарро.

При этом он добавил, что коронавирус все еще "очень опасен", поэтому люди должны вести себя разумно и "очень-очень" осторожно.

Распространение коронавируса в мире

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 9 июня коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 обнаружили у более 174 миллионов человек по всему миру.

И хотя более 112 миллионов из них уже выздоровели, недуг все же унес жизни по меньшей мере 3 747 660 инфицированных.

Ранее представители ВОЗ заявили, что из-за недостаточного объема тестирования во многих странах данные о количестве больных и умерших могут быть в разы выше.