Чтобы повысить доверие: украинские звезды и врачи вакцинировались в прямом эфире
5 врачей и 5 звезд вакцинировались в прямом эфире украинского телеканала. Они это сделали для того, чтобы повысить доверие украинцев к вакцине от коронавируса.
Источник:24 Канал
Это произошло 4 марта в прямом эфире ток-шоу "Право на власть". Процедуру провели прямо в телевизионной студии.
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Кто получил вакцину
По словам Натальи Мосейчук, Министерство здравоохранения, фонд ЮНИСЕФ, канал "1+1" пригласили лидеров общественного мнения.
- Екатерина Булавинова, врач-инфекционистка, эксперт ЮНИСЕФ;
- Руслана Лыжичко, певица;
- Александр Педан, телеведущий, автор волонтерского проекта "Junior Z";
- Сергей Конюшок, двукратный чемпион мира по стронгмену;
- Сергей Дубров, президент ассоциации анестезиологов Украины;
- Наталья Мосейчук, телеведущая;
- Елена Михно, врач;
- Виталий Соколов, врач;
- Екатерина Геля, врач;
- Богдан Мельник, врач.
Онлайн-трансляцию организовали при содействии Министерства здравоохранения, фонда ЮНИСЕФ, телеканала "1+1".
Вакцинация в прямом эфире: смотреть видео
Вакцинация от коронавируса в Украине: коротко
- 24 февраля 2021 года в Украине начался первый этап вакцинации. Первые дозы вакцины получили медики.
- Украина получила препарат Covishield от AstraZeneca, который производится в Индии.
- Министр здравоохранения Максим Степанов 1 марта публично вакцинировался от коронавируса.
- Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко вакцинировались 2 марта.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 каналу
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