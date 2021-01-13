Не секрет, что пандемия коронавируса может быть не последней, ведь это ph вирус и он постоянно мутирует, поэтому ученые создали вакцину, которая способствует выработке антител против даже тех коронавирусов, компоненты которых не были "зашиты" в препарат.

Доклинические испытания показывают очень перспективные результаты. Вероятно, вакцина позволит предотвращать будущие пандемии инфекции семейства коронавирусов.

Стоит знать Чем пневмония при COVID-19 отличается от обычной пневмонии

Специфика коронавирусов

Вирус SARS-CoV-2 лишь один из множества в семействе коронавирусов. Ранее коронавирусы SARS и MERS также провоцировали эпидемии, но с меньшим количеством жертв.

Универсальную вакцину разработали исследователи из Калифорнийского технологического института. Ее действие направлено против широкого спектра семейства коронавирусов, многие из которых циркулируют в популяциях животных. Вакцина поможет предупредить новые будущие эпидемии.

Как работает вакцина

Новая вакцина состоит из мозаичных белковых наночастиц, которые содержат 60 субъединиц 8 различных коронавирусов.

То есть, вакцина несет фрагменты спаечных белков коронавирусов (которые необходимы для инфицирования). Спаечные белки могут связываться с соответствующими белками в клетке для выработки иммунного ответа.

Обратите внимание! Новую вакцину уже протестировали на моделях мышей и результаты оказались очень обнадеживающие.

Вакцинация вызвала разнообразный ответ антител, которые реагировали на родственные штаммы коронавирусов, фрагментов которых не было в вакцине.

То есть, это означает, что при формировании иммунного ответа до нескольких различных вариантов фрагментов коронавирусов происходит процесс обучения иммунитета.

Ученые научили иммунитет распознавать коронавирусы

Иммунная система учится распознавать общие черты коронавирусов и в результате — реагировать на абсолютно новый коронавирус, с которым организм человека еще не знаком.

SARS-CoV-2 вряд ли станет последним коронавирусом, что провоцирует пандемию, поэтому потенциал новой вакцины очень важен для защиты человека,

– отметили авторы.

Что дальше будут делать ученые

Пока исследователи изучают весь механизм, лежащий в основе этого явления. Следующим шагом станет оценка степени эффективности иммунного ответа для предотвращения инфицирования или снижения симптомов инфекции.

Очевидно, что новый подход имеет потенциал даже для SARS-CoV-2, хотя против него уже разработаны вакцины с высокой степенью защиты.

Но это однозначно хорошая новость, ведь пока известно о нескольких серьезных мутациях, в частности в Великобритании обнаружили новый штамм вируса и в ЮАР. Эти мутации считают заразнее SARS-CoV-2.

К теме "Более заразная" мутация коронавируса из ЮАР досталась Германии