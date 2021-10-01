Сейчас полный курс вакцинации прошли всего 22,5% населения Молдовы. Об этом сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица на заседании правительства 30 сентября.
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Всего, по последним данным местного Минздрава, в Молдове полностью вакцинировали против коронавируса 781 515 человек. Поэтому приняли решение давать людям дополнительные оплачиваемые выходные, чтобы ускорить вакцинальную кампанию.
Мы примем несколько мер, чтобы поддержать вакцинацию. Речь идет о решении субсидировать из госбюджета двухдневный выходной для тех, кто сделал прививку от коронавируса,
– сказала Гаврилица.
Она добавила, что такое решение должно побудить работодателей продвигать вакцинацию в своих коллективах. Премьер также отметила необходимость активизировать проверки и обеспечить соблюдение санитарных мер.
Обратилась она и к работодателям: "Убедитесь, что ваши предприятия не обслуживают клиентов, которые не носят масок и что их надевают все ваши сотрудники. Я обращаюсь к менеджерам магазинов, заправочных станций, банковских учреждений, офисов. Мы не можем постоянно всех проверять."
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Коронавирус в Молдове
- В Молдове за последние сутки, 30 сентября, у 1 553 человек диагностировали коронавирус. Так, число заразившихся в стране увеличилось до 294 392 человек.
- Всего вылечились от коронавируса 277 659 человек (добавилось 1 314 за сутки).
- От осложнений из-за COVID-19, за последние сутки умерли 24 человека. Общее число жертв коронавируса в стране – 6 777 человек.