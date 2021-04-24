Помощь МВД была необходима для оперативности

В Запорожье женщина умерла от инсульта, родственники разрешили трансплантацию определенных органов. Поскольку время в таких случаях истекает на несколько часов, было решено привлечь авиацию Нацгвардии. Об этом рассказал Антон Геращенко.

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Самолет Нацгвардии транспортировал врачей из столицы в Запорожье, где они получили донорские органы и вернулись в Киев.

Антон Геращенко “Когда операция по изъятию донорских органов была завершена, отсчет шел на часы. Нельзя было терять время, ведь на эти органы уже ждали реципиенты”.

Видео: Из Запорожья в Киев доставили донорские органы для трансплантации

Удалось спасти жизни трех пациентов

В фейсбук Антон Геращенко впоследствии сообщил, что было решено осуществить полет АН-26 Нацгвардии. Меньше чем через час, борт был заправлен и готов лететь в Запорожье.

Антон Геращенко “Согласно плану пересадки, две почки и печень были взяты от масштабного инсульта донора.

Одну почку пересадили на месте в областной клинической больнице, которую после Киева можно считать вторым центром пересадки в Украине. Вторую почку назначили для 11-летнего Богданчика, который проживал в клинике "Охматдет"".

Внимание! Это уже вторая трансплантация почки от мертвого донора. Раньше трансплантацию детям в Украине делали только от родных, но из-за биологической несовместимости не всегда можно было.

Донорскую печень пересадили хирурги-трансплантологи пациенту, который бы умер без такой пересадки в течение нескольких месяцев. Операцию сделали в Институте хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова.

"Таким образом, благодаря мужественной гражданской позиции родных 42-летней женщины, которая отошла от нас – трое украинцев получили шанс на нормальную жизнь", – добавил Антон Геращенко.