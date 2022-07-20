В Китае у мужчины обнаружили чуму

В Китае сообщили об обнаружении бубонной чумы в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР. Опасное заболевание диагностировали у 45-летнего мужчины.

Чума в Китае

Об этом говорится на сайте Комитета здравоохранения региона. Отмечается, что 45-летний мужчина, проживающий в Инчуане незадолго до проявления симптомов, он посещал Внутреннюю Монголию.

Читайте также: В Китае тоже происходит резкий рост больных COVID-19: миллионы людей закрыли на карантин

Первые симптомы заболевания у него появились 12 июля и на следующий день он обратился в больницу. Медики подтвердили заболевание во вторник, 19 июля. Считается, что бубонную чуму мужчина завез в Китай из-за границы.

Также китайские медики не исключают, что инфицированный уже успел побывать в нескольких местах. Скорее всего, он также общался с большим количеством людей по возвращении на родину. Потому в регионе объявили четвертый уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу.

Что известно о чуме

Чума – тяжелое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Yersinia pestis. После заражения возникает лихорадка, поражение лимфатических узлов, легких и других внутренних органов, часто развивается сепсис. За всю историю человечества чума унесла 200 миллионов жизней.

Чума – зоонозное заболевание. В основном оно встречается у грызунов и передается в популяциях, но животные могут передавать чуму другим млекопитающим, включая собак, кошек и людей.

Человек может заразиться чумой, если его укусит блоха зараженного грызуна, если он взаимодействовал с грызунами, умершими от чумы (зараженная кровь или ткани могут испачкать кожу и попасть в организм), или находился в контакте с людьми или животными, зараженными чумой.

Ежегодно чумой болеет около 2,5 тысячи человек, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. В таких странах как КНР, Казахстан, Монголия, Вьетнам, Конго, Мадагаскар и Перу случаи инфицирования фиксируются каждый год.