Прежде всего, отследите, является ли эта усталость такой, как обычно, или есть другие симптомы, может ли усталость настолько сильна, что вы не можете нормально функционировать. Если да, то начните с визита к врачу, он назначит нужные обследования.

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В то же время усталость может не быть признаком заболевания, а всего лишь следствие бытовых причин, возможно вы недостаточно спите, нерационально питаетесь,

Наладьте режим сна

Сон так же важен для здоровья, как правильное питание и физические упражнения. Не пренебрегайте сном в пользу других задач. Малое количество сна в сутки является наиболее распространенной причиной истощения.

Еще одна функция энергосбережения, которая часто упускается из виду, – это повтор будильника. Лучше вставать сразу, когда прозвенит будильник.

Потребляйте белковую пищу

Если на завтрак у вас обычно кексы, пончики, хлопья или, еще хуже, его отсутствие, то очевидно, что вы почувствуете усталость уже через несколько часов.

Большая доза углеводов приводит к скачку уровня сахара в крови, за которым следует сбой, а потому следите, чтобы в рационе было достаточно белка.

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Ограничьте кофеин и алкоголь

Кофеин в виде кофе, чая, газированных напитков, энергетических напитков или шоколада может повлиять на ваш сон, заставляя вас не спать дольше, сокращая восстановительные фазы сна и снижая вашу бдительность следующего дня.

Кроме того, поскольку период полураспада кофеина может варьироваться от двух часов до 12 часов, старайтесь избегать употребления кофеина в течение шести часов перед сном.

Старайтесь больше двигаться

Упражнения ускоряют обмен веществ, улучшают настроение и помогают лучше спать ночью.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю, что примерно 30 минут в день 5 раз в неделю.

Достаточно 20-минутной прогулки утром и быстрой 10-минутной тренировки во второй половине дня.

Исследование показало, что ходьба вверх и вниз по лестнице в течение 10 минут повышает уровень энергии больше, чем прием 50 мг кофеина.

Пейте больше воды

Обезвоживание может привести к повышенной сонливости, усталости и раздражительности.

Найдите время для развлечений

Веселье и смех прекрасно заряжают энергией, поэтому постарайтесь разнообразить свою рутину.

Если вас беспокоят мрачные мысли, стоит проконсультироваться с психологом, чтобы определить источник ваших негативных эмоций и разработать стратегии преодоления.

Медитируйте

Не нужно часами лежать на коврике, чтобы почувствовать пользу медитации. Даже если вы потратите несколько минут на подсчет своих вдохов, сидя в тишине, то сможете успокоить свой ум.

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