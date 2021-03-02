Степанов рассказал о том, как чувствует себя после вакцинации
Министр здравоохранения Максим Степанов 1 марта на камеры вакцинировался препаратом Covishield. На следующий день он рассказал о том, как чувствует себя и может ли работать в обычном темпе.
Источник:брифинг Максима Степанова
Степанов остро отметил: хочет разочаровать сторонников "теории измены". Вакцину он привез хорошую и эффективную, поэтому чувствует себя хорошо.
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Хочу разочаровать всех сторонников теории измены: чувствую себя абсолютно нормально и продолжаю выполнять свои обязанности,
– начал с таких слов свой брифинг Степанов.
Работал Степанов в привычном для себя темпе и сразу после вакцинации, и на следующий день. Степанов отметил: власть обеспечила Украину качественной и эффективной вакциной. Ее используют и в Южной Корее, Австралии, Великобритании, странах Европы.
Как Степанова прививали вакциной Covishield: смотрите видео
Какой вакциной привился Степанов
- За этим препаратом Степанов лично ездил в Индию. Он летел туда для договоренностей о ее закупке и чтобы проконтролировать отгрузку первой партии.
- Препарат Covishield, которым вакцинировался Степанов и который первым стал доступен в Украине, производит британская компания AstraZeneca.
- Мощности производства расположены в Индии.
- 24 февраля в Украине начали вакцинацию препаратом Covishield.
- Вакцину вводят дважды с интервалом от 4 до 12 недель.
- По данным BBC, Институт сыворотки Индии утверждает, что Covishield прошла все этапы испытаний.
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