Министр здравоохранения Максим Степанов 1 марта на камеры вакцинировался препаратом Covishield. На следующий день он рассказал о том, как чувствует себя и может ли работать в обычном темпе.

Степанов остро отметил: хочет разочаровать сторонников "теории измены". Вакцину он привез хорошую и эффективную, поэтому чувствует себя хорошо. К теме Степанов обвинил коллаборантов COVID-19 в срыве вакцинации Хочу разочаровать всех сторонников теории измены: чувствую себя абсолютно нормально и продолжаю выполнять свои обязанности,

– начал с таких слов свой брифинг Степанов. Работал Степанов в привычном для себя темпе и сразу после вакцинации, и на следующий день. Степанов отметил: власть обеспечила Украину качественной и эффективной вакциной. Ее используют и в Южной Корее, Австралии, Великобритании, странах Европы. Напомним. 1 марта Степанов получил первую дозу вакцины Covishield в Александровской больнице Киева. Он сделал это публично и на камеры, чтобы мотивировать других прививаться от коронавируса. Как это было, подробнее читайте по этой ссылке. Как Степанова прививали вакциной Covishield: смотрите видео Какой вакциной привился Степанов За этим препаратом Степанов лично ездил в Индию. Он летел туда для договоренностей о ее закупке и чтобы проконтролировать отгрузку первой партии.

Препарат Covishield, которым вакцинировался Степанов и который первым стал доступен в Украине, производит британская компания AstraZeneca.

Мощности производства расположены в Индии.

24 февраля в Украине начали вакцинацию препаратом Covishield.

Вакцину вводят дважды с интервалом от 4 до 12 недель.

По данным BBC, Институт сыворотки Индии утверждает, что Covishield прошла все этапы испытаний.