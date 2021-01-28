Через четыре месяца у многих людей, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, функция легких остается нарушенной. Самый распространенный симптом, который остался после болезни через такой период, – плохая адаптация к физической нагрузке.

Источник: JAMA Network Open

Как проходило исследование

В новом исследовании приняли участие 219 человек, средний возраст которых был 61 год. Их госпитализировали из-за COVID-19 в тяжелой форме. Ученые провели участникам тесты на диффузионную способность легких через четыре месяца после выписки из больницы.

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Состояние здоровья пациентов через 4 месяца после коронавируса

Показатель был меньше на 80% от нормы у 113 человек (51%), менее 60% – у 34 (15%). Людям, подвижность которых не была ограничена (таких было 166), ученые провели двухминутный тест с ходьбой. При этом их просили за две минуты пройти как можно большее расстояние – с возможностью останавливаться при необходимости.

Функциональные нарушения выявились у 128 человек (54%): их показатели были хуже возрастной нормы. При этом до теста лишь 50 человек сообщали врачам о том, что стали хуже переносить упражнения после болезни.

Примерно у 10% пациентов, которые страдали от одышки в острой фазе COVID-19, она сохранялась и через четыре месяца. Дополнительно ученые обнаружили, что нарушение восприятия вкуса и запаха на четвертом месяце сохранялось у 17% лиц. О болях в мышцах и суставах сообщали треть пациентов, у которых эти симптомы появились в острой фазе.

Выводы

Ученые пишут, что через четыре месяца после выписки из больницы самым частым последствием COVID-19 была плохая переносимость физической нагрузки. Снижение функции легких, выявленное у многих пациентов, может приводить к ухудшению качества жизни. Также авторы отметили, что возраст пациентов, хоть и связан с высоким риском смерти при COVID-19, через четыре месяца не влияет на остаточные проявления болезни.