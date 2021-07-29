Больных больше, чем выздоровевших
В больницы госпитализировали 480 человек с установленным диагнозом COVID-19. Их также могут подозревать в наличие болезни.
Днем ранее За прошедшие сутки в Украине обнаружили почти 700 новых COVID-больных
К сожалению, не удалось побороть недуг 25 пациентам. Вместе с тем, выздоровело – 510 человек. Наибольшее количество случаев в очередной раз регистрируют в столице.
Тестирование на коронавирус
За тот же период протестировали:
- методом ПЦР – 19 582 человека,
- методом ИФА 7 962 человека;
- экспресс-тестами – 14 960 человек.
Всего провели 11 341 529 ПЦР-тестирований с начала вакцинальной кампании.
За все время пандемии в Украине
Всего при начале пандемии коронавируса в Украине заболело – 2 250 907 человек. Удалось выздороветь – 2 185 849 людям. Умерли – 52 916 человек.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 195 случаев;
- Винницкая область – 41 случай;
- Волынская область – 1 случай;
- Днепропетровская область – 34 случая;
- Донецкая область – 66 случаев;
- Житомирская область – 19 случаев;
- Закарпатская область – 10 случаев;
- Запорожская область – 56 случаев;
- Ивано-Франковская область – 8 случаев;
- Киевская область – 29 случаев;
- Кировоградская область – 10 случаев;
- Луганская область – 22 случая;
- Львовская область – 28 случаев;
- Николаевская область – 22 случая;
- Одесская область – 56 случаев;
- Полтавская область – 16 случаев;
- Ровенская область – 15 случаев;
- Сумская область – 39 случаев;
- Тернопольская область – 4 случая;
- Харьковская область – 70 случаев;
- Херсонская область – 34 случая;
- Хмельницкая область – 21 случай;
- Черкасская область – 16 случаев;
- Черновицкая область – 16 случаев;
- Черниговская область – 18 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала