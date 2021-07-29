Больных больше, чем выздоровевших

В больницы госпитализировали 480 человек с установленным диагнозом COVID-19. Их также могут подозревать в наличие болезни.

Днем ранее За прошедшие сутки в Украине обнаружили почти 700 новых COVID-больных

К сожалению, не удалось побороть недуг 25 пациентам. Вместе с тем, выздоровело – 510 человек. Наибольшее количество случаев в очередной раз регистрируют в столице.

Тестирование на коронавирус

За тот же период протестировали:

  • методом ПЦР – 19 582 человека,
  • методом ИФА 7 962 человека;
  • экспресс-тестами – 14 960 человек.

Всего провели 11 341 529 ПЦР-тестирований с начала вакцинальной кампании.

За все время пандемии в Украине

Всего при начале пандемии коронавируса в Украине заболело – 2 250 907 человек. Удалось выздороветь – 2 185 849 людям. Умерли – 52 916 человек.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

  • Киев – 195 случаев;
  • Винницкая область – 41 случай;
  • Волынская область – 1 случай;
  • Днепропетровская область – 34 случая;
  • Донецкая область – 66 случаев;
  • Житомирская область – 19 случаев;
  • Закарпатская область – 10 случаев;
  • Запорожская область – 56 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 8 случаев;
  • Киевская область – 29 случаев;
  • Кировоградская область – 10 случаев;
  • Луганская область – 22 случая;
  • Львовская область – 28 случаев;
  • Николаевская область – 22 случая;
  • Одесская область – 56 случаев;
  • Полтавская область – 16 случаев;
  • Ровенская область – 15 случаев;
  • Сумская область – 39 случаев;
  • Тернопольская область – 4 случая;
  • Харьковская область – 70 случаев;
  • Херсонская область – 34 случая;
  • Хмельницкая область – 21 случай;
  • Черкасская область – 16 случаев;
  • Черновицкая область – 16 случаев;
  • Черниговская область – 18 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГлавные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала