Цифры снова растут: в Украине за сутки обнаружили почти 850 новых больных COVID-19

За прошедшие сутки, 28 июля, в Украине обнаружили 846 новых больных коронавирусом. Из них 60 детей и 41 медработник.

Больных больше, чем выздоровевших

В больницы госпитализировали 480 человек с установленным диагнозом COVID-19. Их также могут подозревать в наличие болезни.

Днем ранее За прошедшие сутки в Украине обнаружили почти 700 новых COVID-больных

К сожалению, не удалось побороть недуг 25 пациентам. Вместе с тем, выздоровело – 510 человек. Наибольшее количество случаев в очередной раз регистрируют в столице.

Тестирование на коронавирус

За тот же период протестировали:

методом ПЦР – 19 582 человека,

методом ИФА 7 962 человека;

экспресс-тестами – 14 960 человек.

Всего провели 11 341 529 ПЦР-тестирований с начала вакцинальной кампании.

За все время пандемии в Украине

Всего при начале пандемии коронавируса в Украине заболело – 2 250 907 человек. Удалось выздороветь – 2 185 849 людям. Умерли – 52 916 человек.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 195 случаев;

Винницкая область – 41 случай;

Волынская область – 1 случай;

Днепропетровская область – 34 случая;

Донецкая область – 66 случаев;

Житомирская область – 19 случаев;

Закарпатская область – 10 случаев;

Запорожская область – 56 случаев;

Ивано-Франковская область – 8 случаев;

Киевская область – 29 случаев;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская область – 22 случая;

Львовская область – 28 случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 56 случаев;

Полтавская область – 16 случаев;

Ровенская область – 15 случаев;

Сумская область – 39 случаев;

Тернопольская область – 4 случая;

Харьковская область – 70 случаев;

Херсонская область – 34 случая;

Хмельницкая область – 21 случай;

Черкасская область – 16 случаев;

Черновицкая область – 16 случаев;

Черниговская область – 18 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала