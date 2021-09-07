CoronaVac дает женщинам лучшую защиту, чем мужчинам: новое исследование
Источник:MedRxiv
Вакцинация против коронавирусной болезни препаратом CoronaVac обеспечила женщин более устойчивой защитой от тяжелого течения болезни. Тогда как мужчины получили на 20% меньшую защиту.
Ученые проанализировали иммунный ответ от CoronaVac
Результаты представили китайские специалисты из Медицинского университета в провинции Цзянсу. В исследовании участвовали 476 человек.
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В частности, пациенты были госпитализированы в результате тяжелого течения COVID-19, все они были инфицированы штаммом Дельта.
Результаты исследования показали:
- женщины, которые были вакцинации двумя дозами препарата CoronaVac были на 100% защищены от тяжелого течения COVID-19.
- При этом у мужчин этот показатель оказался чуть ниже – всего 81%.
Стоит добавить, что у людей, которые получили только одну дозу препарата, такой защиты от COVID-19 не наблюдалось.
- на 65,9% – против симптоматического течения COVID-19;
на 87,5% – в предотвращении госпитализации;
на 90,3% – в предотвращении перевода в реанимацию;
на 86,3% – против смерти от осложнений.
К слову, на неделе производитель препарата Sinovac Biotech заявил, что бустерная доза их вакцины против коронавируса повышает уровень антител против штамма Дельта. Эффективность вакцины в противодействии штамма возрастает более чем в 2,5 раза.
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