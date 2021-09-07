CoronaVac дает женщинам лучшую защиту, чем мужчинам: новое исследование

Вакцинация против коронавирусной болезни препаратом CoronaVac обеспечила женщин более устойчивой защитой от тяжелого течения болезни. Тогда как мужчины получили на 20% меньшую защиту.

Ученые проанализировали иммунный ответ от CoronaVac

Результаты представили китайские специалисты из Медицинского университета в провинции Цзянсу. В исследовании участвовали 476 человек.

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В частности, пациенты были госпитализированы в результате тяжелого течения COVID-19, все они были инфицированы штаммом Дельта.

Результаты исследования показали:

женщины, которые были вакцинации двумя дозами препарата CoronaVac были на 100% защищены от тяжелого течения COVID-19.

При этом у мужчин этот показатель оказался чуть ниже – всего 81%.

Стоит добавить, что у людей, которые получили только одну дозу препарата, такой защиты от COVID-19 не наблюдалось.

Вакцина Sinovac эффективна: на 65,9% – против симптоматического течения COVID-19;

на 87,5% – в предотвращении госпитализации;

на 90,3% – в предотвращении перевода в реанимацию;

на 86,3% – против смерти от осложнений.

К слову, на неделе производитель препарата Sinovac Biotech заявил, что бустерная доза их вакцины против коронавируса повышает уровень антител против штамма Дельта. Эффективность вакцины в противодействии штамма возрастает более чем в 2,5 раза.

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