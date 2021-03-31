Первую партию вакцины китайского производителя CoronaVac, которую привезли в Украину 25 марта, до сих пор нельзя использовать, по состоянию на 31 марта.

Почему задерживают использование вакцины CoronaVac

Госпредприятию "Медицинские закупки" не предоставили всех необходимых документов. Эти документы компания-поставщик "Лекхим" должна была предоставить за 3 дня до поставки вакцины. То есть 22 марта.

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Какие именно документы нужны:

В пакете документов должны были быть счет-фактура, сертификат качества, документы о хранении, макет упаковки, регистрацию от Минздрава и преквалификацию ВОЗ или же одной из стран, чьи регистрации вакцин признает Украина (например, США, Канады, Японии).

Обратите внимание! Без этого пакета вакцины в Украине юридически нет.

Позиция ГП и "Лекхим"

Такой перечень документов не был предоставлен. Следовательно, нет оснований к принятию продукции. В случае получения всех необходимых документов, ГП "Медзакупки Украины" готово проверить и предоставить подтверждение или замечание к ним в пределах сроков, определенных договором",

– говорится в сообщении Медзакупок.

В компании "Лекхим" заявляли, что Медзакупки ранее не предоставили ответа, что готовы принять препарат. А запрос они направляли якобы 4 марта.

Как действует вакцина CoronaVac Препарат CoronaVac является инактивированной вакциной. Он действует, используя убитые вирусные частицы, чтобы подвергать иммунитет действию вируса без риска серьезной реакции на заболевание.

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Нужен анализ препарата

В Медзакупках говорят, что поставщик должен провести лабораторный анализ продукции – это может длиться до 14 дней. В то же время главный санврач Виктор Ляшко говорит, что это займет 10 дней.

Что известно о поставках CoronaVac

Первую партию в 700 тысяч доз должны были привезти еще до 6 марта. Но партию 215 тысяч доз получили 25 марта.

Следовательно, компания "Лекхим" должна уплатить штраф – пеня составляет 0,1% за каждый день задержки партии. А с ценой в 504 грн за флакон, пеня за эти 215 тысяч доз уже перевалила за 2 млн. А на остальные дозы – если их не привезут до 2 апреля – уже насчитают 7% пени.

Еще в феврале 2021-го НАБУ начало расследование о возможной закупке вакцин Sinovac по завышенной стоимости.

Глава Минздрава Максим Степанов считает, что это дело ничем не закончится.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала