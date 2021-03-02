Всего согласно условиям сотрудничества с международной организацией COVAX Украина получит 1,7 миллиона доз AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer.

Всего на первом этапе вакцины получат 142 страны, которые присоединились к этой инициативе. К маю будут распределены 237 миллионов доз вакцин AstraZeneca и 1,2 миллиона доз вакцин Pfizer.

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Сколько получит вакцин против COVID-19 Украина:

Украина в рамках COVAX получит 1,78 миллиона доз вакцин от коронавируса от AstraZeneca, которые будут изготовлены на собственных мощностях компании.

от коронавируса от AstraZeneca, которые будут изготовлены на собственных мощностях компании. Также будут доставлены и 117 тысяч доз вакцины от американской компании Pfizer.

Что такое COVAX Это глобальная инициатива, цель которой ускорить разработку и производство вакцин от COVID-19 и обеспечить их доставку в страны с низким и средним доходом. Доставкой, закупкой и логистикой вакцин занимается агентство ООН UNICEF. Закупают препараты за средства меценатов и благотворителей.

Обратите внимание! В рамках COVAX планируют вакцинировать не менее 20% населения во всех странах мира. Эти вакцины страны получат бесплатно.

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Договоренности Украины

Украина договорилась о поставках более 17 миллионов доз вакцин от коронавируса различных производителей.

Первую партию с 500 тысячами доз вакцины компании AstraZeneca получили 23 февраля. Ожидают еще 1,5 миллиона доз этой самой компании.

Также правительство приобрело 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании NovaVax и почти 2 миллиона доз вакцины китайской компании Sinopharm.