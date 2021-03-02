COVAX опубликовала план поставок вакцин: сколько и какого производителя получит Украина
Всего согласно условиям сотрудничества с международной организацией COVAX Украина получит 1,7 миллиона доз AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer.
Источник:ЮНИСЕФ
Всего на первом этапе вакцины получат 142 страны, которые присоединились к этой инициативе. К маю будут распределены 237 миллионов доз вакцин AstraZeneca и 1,2 миллиона доз вакцин Pfizer.
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Сколько получит вакцин против COVID-19 Украина:
- Украина в рамках COVAX получит 1,78 миллиона доз вакцин от коронавируса от AstraZeneca, которые будут изготовлены на собственных мощностях компании.
- Также будут доставлены и 117 тысяч доз вакцины от американской компании Pfizer.
Что такое COVAXЭто глобальная инициатива, цель которой ускорить разработку и производство вакцин от COVID-19 и обеспечить их доставку в страны с низким и средним доходом. Доставкой, закупкой и логистикой вакцин занимается агентство ООН UNICEF. Закупают препараты за средства меценатов и благотворителей.
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Договоренности Украины
- Украина договорилась о поставках более 17 миллионов доз вакцин от коронавируса различных производителей.
- Первую партию с 500 тысячами доз вакцины компании AstraZeneca получили 23 февраля. Ожидают еще 1,5 миллиона доз этой самой компании.
- Также правительство приобрело 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании NovaVax и почти 2 миллиона доз вакцины китайской компании Sinopharm.
Главное о вакцинации в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала
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