Причиной изменения правил стало то, что Великобритания прививала почти половину населения. В то же время в Ботсване, что в Южной Африке – еще не ввели ни одной инъекции.

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Так, Великобритания стала лидером в мире по показателям COVID-вакцинации еще в марте 2021 года. Тогда COVAX выделила стране более пол миллиона доз из своих запасов. Тогда как Ботсване, не начавшей иммунизацию, назначили 20 тысяч доз из той же миллионной партии мРНК-вакцин Pfizer.

Поэтому COVAX планирует пересмотреть методологию распределения вакцин на основе населения, которое уже привили. В частности, препаратами, которые приобрели непосредственно у производителей лекарств, согласно внутреннему документу Gavi (Глобального альянса по вакцинам и иммунизации).

Отмечено, что это предложение будут обсуждать на заседании правления Gavi во вторник, 28 сентября и изменения уже могут принять в четвертом квартале 2021 года.