COVAX собирается изменить правила распределения COVID-вакцин: причина

Глобальная инициатива COVAX рассматривает возможность изменить правила распределения вакцин против коронавируса в мире. Программа обеспечивает справедливый глобальный доступ к вакцинам, но и сама пострадала от неравенства в распределении препаратов и от задержек поставок.

Причиной изменения правил стало то, что Великобритания прививала почти половину населения. В то же время в Ботсване, что в Южной Африке – еще не ввели ни одной инъекции.

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Так, Великобритания стала лидером в мире по показателям COVID-вакцинации еще в марте 2021 года. Тогда COVAX выделила стране более пол миллиона доз из своих запасов. Тогда как Ботсване, не начавшей иммунизацию, назначили 20 тысяч доз из той же миллионной партии мРНК-вакцин Pfizer.

Поэтому COVAX планирует пересмотреть методологию распределения вакцин на основе населения, которое уже привили. В частности, препаратами, которые приобрели непосредственно у производителей лекарств, согласно внутреннему документу Gavi (Глобального альянса по вакцинам и иммунизации).

Что такое COVAX?

Это глобальная инициатива, которая объединяет 180 стран мира. Основная цель этого механизма – ускорение разработки и производства вакцин против COVID-19 и гарантия справедливого и равного к ним доступа.



Отдельный финансовый фонд выкупает потенциальные вакцины, чтобы по меньшей мере 20% населения каждой из 180 стран-членов могли получить прививки.



Инициатива была создана для борьбы с неравенством – еще тогда прогнозировалось, что богатые страны скупят большинство доступных доз COVID-вакцин.

, что это предложение будут обсуждать на заседании правления Gavi во вторник, 28 сентября и изменения уже могут принять в четвертом квартале 2021 года.