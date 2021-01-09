В Сингапуре приговорили к пяти месяцам заключения женщину, которая скрыла свои встречи со знакомым мужчиной от органов здравоохранения, отслеживающих контакты во время пандемии COVID-19.

В Сингапуре приговорили 65-летнюю О Би Хиок к 5 месяцам, у которой обнаружили коронавирус в феврале 2020 года. Об этом сообщает издание Straits Times.

Читайте также Новый штамм коронавируса может давать ложноотрицательный результат теста

До того как женщина получила положительный результат, она пять раз встречалась в феврале с 72-летним мужчиной, Лимом Кианг Хонгом. Впоследствии в марте у него также подтвердили коронавирус, но защитники уверяют, что его инфицировала не Хиок.

Женщина рассказала, что встречалась с Лимом каждый вторник и четверг на обеде, ужине или чтобы просто выпить чай, пока муж О Би Хиок играл в бадминтон. Женщина волновалась, что ее семья подумает, что у нее роман, если она расскажет об этих свиданиях. Поэтому когда она попала в больницу, то попросила Хонга хранить их встречи в тайне.

Судья назвал причину для сокрытия контактов "эгоистичной" и подчеркнул, что общественные интересы должны быть на первом месте.

Органы здравоохранения узнали об этих "тайных" встречах после того, как проанализировали телефонные звонки, выписки с банковских счетов, информацию о парковке и записи с камер видеонаблюдения. Впоследствии женщина призналась во встречах.

В Сингапуре действуют очень жесткие ограничения для предотвращения COVID-19

В Сингапуре людям, которые скрыли контактных лиц, может грозить до 6 месяцев тюрьмы или 10 тысяч долларов штрафа.