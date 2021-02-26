В Черновицкой области резко выросла заболеваемость COVID-19. В частности, количество выявленных случаев увеличивается каждый день.

Заместительница главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак рассказала, что в области также растет количество больных, которые нуждаются в госпитализации из-за коронавируса. По ее словам, с начала пандемии на Буковине еще не фиксировали больше 600 случаев заболеваемости, как это было в течение 25 февраля.

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Гусак отметила, что в области разворачивают дополнительные койки с подведенным кислородом для оказания помощи больным COVID-19. Она рассказала, что сейчас около 60% мест уже заняты.

Мы реагируем на ситуацию относительно принятия оперативных ограничительных мер и готовности медицинской системы реагировать,

– подчеркнула заместительница главы ОГА.

Повлияют ли новые ограничения на бизнес

Как отметила Гусак, карантинные ограничения для области были поэтапными. В частности, сначала ограничили работу заведений общественного питания до 20:00. Впрочем, по словам заместительницы главы ОГА, если бы эти карантинные ограничения выполняли в течение последней недели, то, возможно, не пришлось бы их теперь закрывать на 14 дней.

"Однако мы видели ситуацию, когда работу за закрытыми дверями продолжали и праздновали различные семейные праздники. Также были большие скопления жителей Буковины в отдельных заведениях питания", – рассказала она.

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Гусак заявила, что на этот раз на Буковине не ограничили работу большой части бизнеса. В частности, в области не закрыли рынки, салоны красоты и спортзалы.

Мы неоднократно обращались с призывами выполнять элементарные карантинные правила, и тогда бы нам не пришлось ничего ограничивать,

– подчеркнула она.

Как заявила Гусак, в области не будут закрывать и детские сады, чтобы не создавать неудобства для родителей. Заместительница главы ОГА добавила, что представители бизнеса также должны быть ответственными за соблюдение карантинных ограничений.

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