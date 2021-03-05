В Чехии сейчас критическая смертность из-за коронавируса. Поэтому в стране действуют жесткие ограничения – просто так передвигаться по улицам запрещено и почти все закрыто.

Кроме этого, надо постоянно носить респираторы на улице. Об этом рассказала журналистка, которая живет в Праге, Ирина Ромалийская. Она добавила, что по сравнению с Украиной, карантин в Чехии намного жестче.

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Какие ограничения в Чехии

с 9 вечера до 5 утра действует комендантский час – на улицу выходить нельзя. Исключения – возвращение с работы или визит к врачу и т.д.;

– на улицу выходить нельзя. Исключения – возвращение с работы или визит к врачу и т.д.; передвигаться по улицам просто так – запрещено также. Если останавливает патруль – обязательно спрашивает о цели передвижения по городу. Если причина не уважительная, то могут оштрафовать;

Справка. Штраф за нарушение карантина в Чехии составляет почти 400 крон (примерно 500 гривен).

находиться на улицах можно только в респираторах , даже если ты находишься один (обычные медицинские маски не подойдут);

, даже если ты находишься один (обычные медицинские маски не подойдут); почти все закрыто, работают лишь продуктовые магазины, банки, заправки, магазины с цветами и товары для домашних любимцев.

Работает также общественный транспорт. Его не останавливали никогда за время всего карантина несмотря на жесткий локдаун,

– рассказала журналистка.

Она также добавила, что, конечно, не все чехи хорошо относятся к таким запретов и даже выходили на митинги. Несмотря на это, даже речи не может быть о том, чтобы какие-то заведения работали подпольно.

Смотрите видео: какие ограничения сейчас действуют в Чехии

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