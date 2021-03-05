Бродить по улицам запрещено, закрыто почти все: ограничения из-за коллапса с COVID-19 в Чехии
В Чехии сейчас критическая смертность из-за коронавируса. Поэтому в стране действуют жесткие ограничения – просто так передвигаться по улицам запрещено и почти все закрыто.
Источник:24 канал
Кроме этого, надо постоянно носить респираторы на улице. Об этом рассказала журналистка, которая живет в Праге, Ирина Ромалийская. Она добавила, что по сравнению с Украиной, карантин в Чехии намного жестче.
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Какие ограничения в Чехии
- с 9 вечера до 5 утра действует комендантский час – на улицу выходить нельзя. Исключения – возвращение с работы или визит к врачу и т.д.;
- передвигаться по улицам просто так – запрещено также. Если останавливает патруль – обязательно спрашивает о цели передвижения по городу. Если причина не уважительная, то могут оштрафовать;
- находиться на улицах можно только в респираторах, даже если ты находишься один (обычные медицинские маски не подойдут);
- почти все закрыто, работают лишь продуктовые магазины, банки, заправки, магазины с цветами и товары для домашних любимцев.
Работает также общественный транспорт. Его не останавливали никогда за время всего карантина несмотря на жесткий локдаун,
– рассказала журналистка.
Она также добавила, что, конечно, не все чехи хорошо относятся к таким запретов и даже выходили на митинги. Несмотря на это, даже речи не может быть о том, чтобы какие-то заведения работали подпольно.
Смотрите видео: какие ограничения сейчас действуют в Чехии
Коронавирус в Чехии: что известно
- По данным Министерства здравоохранения страны, по состоянию на утро 5 марта, в госпитализации нуждались 8135 пациентов с коронавирусом, среди них 1735 нуждаются в интенсивной терапии.
- Количество умерших превысило 20 тысяч человек. По количеству умерших на 100 тысяч населения Чехия уступает только Гибралтару и Сан-Марино (где живет менее 100 тысяч), идя вровень с Бельгией.
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