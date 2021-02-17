В Черновицкой области ситуация с заболеваемость COVID-19 является сложной. В частности, многие пациенты переносят болезнь в тяжелом состоянии.

Врач-инфекционист Ольга Кобевко рассказала, что кислородные точки в медицинских заведениях полностью заполнены. По ее словам, из-за этого пока нет дополнительных мест, где можно оказать помощь с кислородом в инфекционном отделении областной больницы.

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Кобевко отметила, что многих больных перемещают и переключают на кислородные концентраторы. В то же время ситуация в области непростая, так как многие пациенты находятся в тяжелом состоянии. Как отметила инфекционистка, количество коек часто увеличивают только "на бумаге" и от нее отчисляют процент заполненности.

Однако это неправильно, потому что кровать без кислорода и без помощи медиков, то есть там, где не расчитано количество медицинского персонала, но увеличено количество коек, ничем пациенту не поможет,

– отметила врач.

Инфекционистка отметила, что в течение марта – ноября 2020 года были только 4 точки с кислородом. Она рассказала, что это была очень сложная ситуация, так как не было возможности оказывать качественную медицинскую помощь.

Готовы ли медики вакцинироваться

Кобевко рассказала, что в Черновицкой области многие медики отказались делать прививки от коронавируса. Все потому, что некоторые представители местной власти заявили о неготовности вакцинироваться.

"Их отказ приводит к тому, что врачи сомневаются", – отметила врач.

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