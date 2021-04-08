В большинстве регионов Украины фиксируют вспышку заболеваемости COVID-19. В частности, с 9 апреля Запорожская и Хмельницкая области тоже попадут в красную зону карантина.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин рассказал, что сейчас ситуация с COVID-19 в области довольно сложная. С начала марта в регионе фиксируют стремительный рост больных коронавирусом.

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В больницах увеличили количество коек

По словам Симчишина, в области примерно в 5 раз увеличили количество мест в больницах. Благодаря этому коек в медицинских учреждениях хватает. Однако он отметил, что медики чрезвычайно устали и уже месяц работают в повышенном темпе.

Ограничения, которые мы недавно вводили, были необходимы для того, чтобы врачи могли справиться с огромной нагрузкой в медучреждениях,

– заявил мэр города.

Какие ограничения ввели

Симчишин отметил, что в регионе в определенной степени ограничили работу работников рынков, но они могут работать на вынос и с помощью онлайн-заказов.

В то же время транспорт перевели в режим спецперевозок, однако требования о пропусках нет. Для проезда достаточно показать справку с места работы.

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Мэр Хмельницкого рассказал, что в регионе ввели ограничения для перевозки льготных категорий. В частности, правом бесплатного проезда они могут воспользоваться только в течение 10:00 – 16:00 часов.

Симчишин также добавил, что работу детских садов не ограничивали.

Какая ситуация в Запорожской области

Глава Запорожской ОГА Александр Старух отметил, что карантинные ограничения, которые недавно вводили в регионе, не помогли справиться со вспышкой заболеваемости COVID-19. Из-за этого область отнесли в красную зону карантина.

Что запретят в регионе

По словам Старуха, из-за ужесточения карантинных ограничений в Запорожье предлагают ввести ограничения в отношении общественного транспорта. По его мнению, для проезда стоит ввести спецпропуски, чтобы уменьшить скопление людей.

Люди, к сожалению, немного расслабились и в транспорте иногда не придерживаются масочного режима,

– рассказал глава ОГА.

Старух заявил, что из-за этого в области усилят контроль за ношением масок.

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Количество мест в больницах будут увеличивать

Глава Запорожской ОГА рассказал, что в Запорожской области введут 230 дополнительных коек в больницах для госпитализации больных. Однако он считает, что сейчас очень важным вопросом является то, хватит ли медиков.

По его словам, может сложиться ситуация, когда места в медучреждениях будут, а лечить пациентов не будет кому. Он добавил, что именно поэтому сейчас стоит вводить жесткие карантинные ограничения.

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