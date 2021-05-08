7 мая на Гоа установили новый рекордный показатель положительных результатов тестов на COVID-19 – 51,4%. Всего в штате провели около 690 360 исследований на коронавирус.

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В Минздраве показали, что в ближайшее время на Гоа придется ввести локдаун. Система здравоохранения штата перегружена и есть проблемы с поставкой кислорода.

В штате улучшили возможности тестирования, чтобы не пришлось ждать, пока кто-то проявит симптомы. Также на Гоа закупают оборудование для проведения секвенирования генома и выявления новых штаммов COVID-19.

7 мая на Гоа начала поступать помощь из других штатов и стран. Таможенное агентство Гоа отчиталось о получении "первой партии кислородных концентраторов", а еще вакцин от COVID-19 и наборов для тестирования на коронавирус.

Кроме этого, в штате построили новые центры и отделения интенсивной терапии для лечения пациентов.

Что могло стать причиной вспышки на Гоа