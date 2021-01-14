В Китае впервые за 8 месяцев зафиксировали смерть из-за COVID-19. Однако пока правдивой информации на этот счет от местных властей нет.

В Китае очень осторожно относятся к утечке информации о недавней смерти от коронавируса. Об этом рассказал житель Шанхая Константин Бегинин в эфире 24 канала.

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По его словам, реакция власти на смерть была мгновенной. В частности, в Шанхае начали усиливать меры безопасности – в торговых центрах и супермаркетах теперь просят носить маски.

Если летом и осенью было спокойно и все смирились, что Китай победил коронавирус, то сейчас в провинции Хэбэй начались случаи инфицирования,

– рассказал местный житель.

По его словам, сейчас в провинцию ограничили въезд. Однако в Шанхае пока спокойно. Он также рассказал, что зайти в торговый центр без защитной маски не удастся. Нужно будет искать магазин поблизости и купить ее.

Справка. В Китае впервые с мая 2020 года умер пациент с коронавирусом. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что пациент умер в провинции Хэбэй от осложнений, спровоцированных SARS-CoV-2. Подробнее об этом – читайте здесь.

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По словам Бегинина, несмотря на усиление ограничений, учебные заведения работают. Впрочем, там теперь тщательнее соблюдают меры безопасности. В частности, говорится о хранении безопасной дистанции, а также использовании масок и антисептиков.

Обратите внимание! Впервые вспышку коронавируса обнаружили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Впоследствии вирус распространился по всему миру и приобрел масштабы пандемии.