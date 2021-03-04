В Коломые на Прикарпатье, из-за вспышки заболеваемости COVID-19 больницы остаются переполненными. Однако пока в регионе фиксируют некоторое затишье.

Заместитель городского головы Коломыи Олег Токарчук рассказал, что сейчас нет значительного роста количества больных в амбулаторной сети. Как он отметил, в регионе еще около 10 свободных коек для госпитализации пациентов.

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Однако Токарчук заявил, что это не свидетельствует о конце пандемии в регионе. Такая ситуация может быть свидетельством лишь определенного "затишья".

Такое затишье может быть связано с карантинными ограничениями, которые вводили примерно неделю назад. Однако ситуация дальше продолжает быть серьезной,

– отметил заместитель городского головы.

По словам Токарчука, в Коломыйской общине возросло количество больных, которые нуждаются в интенсивном лечении. В то же время это приводит и увеличению смертности.

Как отметил заместитель мэра Коломыи, если во время первой волны коронавируса болезнь тяжелее переносили люди преклонного возраста, то сейчас реестр значительно "омолодился".

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Токарчук рассказал, что прошлая неделя была крайне критической для региона, потому что тогда каждый день регистрировали каждый раз большее количество больных, которые нуждались в амбулаторном лечении. Из-за этого росло число госпитализаций.

"Даже увеличение на 20 стационарных коек не помогло нам госпитализировать всех пациентов, поэтому их возили в Верховину и даже предлагали везти в Львовскую область. Это была критическая ситуация", – заявил он.

Обратите внимание! Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился в Кабинет министров с просьбой предоставить городу возможность развернуть дополнительные кровати и предоставить больше вакцин против коронавируса.

По словам Токарчука, на территории общины есть 2 больницы, в которых оказывают помощь больным коронавирусом. В то же время он отметил, что вакцинация там еще не началась.

Токарчук добавил, что на 9-10 марта запланировали обучение бригады медиков, однако врачи уже ожидают получения прививки.

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